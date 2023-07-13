"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке Украины и об успехах украинских военных в борьбе против оккупантов.
Как сообщила Маляр в своем Telegram- канале, что силы обороны Украины сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах", - подчеркнула представительница министерства.
Кроме того, на юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на "ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий".
"За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", - отметила Анна Маляр.
Наступление ВСУ
Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.
ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.
В ВСУ рассказали, как будут использованы кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы будут наносить сокрушительный удар по оккупантам, что приведет к большим у них потерям.
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