"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

Анна Маляр сообщила, что за последние недели ВСУ на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага.

https://glavred.info/ukraine/popri-tyazhki-boji-zsu-nastupayut-ta-prosuvayutsya-na-bahmutskomu-napryamku-10485400.html Ссылка скопирована

ВСУ наступают на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке Украины и об успехах украинских военных в борьбе против оккупантов.

Как сообщила Маляр в своем Telegram- канале, что силы обороны Украины сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах", - подчеркнула представительница министерства.

видео дня

Кроме того, на юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на "ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий".

"За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", - отметила Анна Маляр.

Наступление ВСУ

Напомним, что ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении и уже продвинулись на 2 километра. Капитан Валерий Шершень рассказал об успешном наступлении украинских военных на Таврическом направлении.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

В ВСУ рассказали, как будут использованы кассетные боеприпасы. Кассетные боеприпасы будут наносить сокрушительный удар по оккупантам, что приведет к большим у них потерям.

Больше военных новостей: