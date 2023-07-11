'Загорелись топливный и зерновой терминалы': Россия атаковала Одесскую область

Российские оккупанты в ночь на 11 июля запустили дроны по зерновому терминалу в Одесской области.

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В Одессе оккупанты попали по зерновым терминалам / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В Офисе Генерального прокурора сообщили о последствиях ночной атаки россиян дронами на Одесскую область.

Как сообщили прокуроры в Telegram, что российские террористы в ночь на 11 июля запустили иранские дроны по зерновому терминалу в Одесской области.

Из-за обстрелов загорелись два припортовых терминала-зерновой и топливный. Оккупанты повредили оборудование и проезжие части возле терминала и резервуаров. Пожар оперативно ликвидировали.

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"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Атаки по Одессе

Напомним, что РФ атаковала Одессу, ночью в городе прогремели взрывы. В ночь на 26 июня после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения РФ крылатых ракет "Калибр" в Одессе прогремели взрывы.

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге. Российские оккупационные войска попытались атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Одесскую область. Защитники уничтожили все 13 запущенных врагом "Шахедов".

В Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута. Взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны.

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