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"Более 5 млрд": атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва

Юлия Куришко
11 июля 2023, 16:42 обновлено 11 июля, 16:50
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В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС Украина может получить страховую компенсацию.
ЗАЭС, Запорожская АЭС
"Энергоатом" застраховал все АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, Энергоатом

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в июне 2023 года заключил договор страхования на более чем 5 млрд гривен от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины.

В компании отметили, что, согласно договору, страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется после освобождения станции от российских захватчиков. Относительно других украинских атомных станций, страхование действует в полной мере, об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС Украина может получить страховую компенсацию.

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"Энергоатом не контролирует действия оккупантов и не осуществляет управление реакторными установками в соответствии с требованиями украинского ядерного законодательства, а значит и не может нести ответственность за все ядерные риски, которые могут возникнуть на оккупированной ЗАЭС", - отметили в компании.

Компания, отмечает, что придерживается всех требований национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный вред и делает все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии рф против Украины и захвата страной-террористкой крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС.

Возможен теракт на ЗАЭС

Напомним, что подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдет. Зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км. Ситуация, которая складывается, не предполагает чего-то чрезвычайного до конца лета.

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

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