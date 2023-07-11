'Полегла, спасая других': на войне погибла боевой медик из Львова

На войну Наталья Депа отправилась с братом и отцом, сразу после начала вторжения.

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На войне погибла медикиня / коллаж: Главред, фото: facebook / natalka.depa

На войне с оккупантами погибла боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТРО ВСУ, львовянка Наталья Депа.

До войны Наталья была владелицей Центра косметологии и лазерной эпиляции, а с начала полномасштабного вторжения пошла служить вместе с отцом и братом.

Трагическую весть сообщил в Facebook председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич. Информацию о гибели подтвердили брат и отец Натальи.

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"Извини, что был не очень хорошим братом. Извини, что часто творил разные плохие вещи, извини, что многого не сказал. Ты навсегда в моем сердце, моя любимая сестренка", - написал в посте брат погибшей Иван Депа.

Подруга Натальи поделилась воспоминаниями о ней в соцсетях.

"Моя красавица. Наталья, Рыженькая, Витаминка. Боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТРО ВСУ Наталья Депа погибла за нас, за то, чтобы мы жили в мире и покое, погибла, спасая других. Всегда улыбчивая и веселая, Храброе сердце, подруга, которая всегда готова прийти на помощь. Поддержка и гордость. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя", - написала в Facebook лучшая подруга Натали Оксана.

Она также добавила, что каждый желающий может поддержать семью Натали по следующим реквизитам: 4149 4999 9012 1780.

Потери на войне

Напомним, что в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова. Об Андрее Гудыме вспоминают как о невероятном человеке, любящем отце. Он был бренд-шефом и автором книги "69 специй для сердца", которая готовится к печати.

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