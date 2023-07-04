Две маленькие девочки остались без папы: на войне погиб 36-летний снайпер

Владимир Ткаченко был стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

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Владимир Ткаченко отдал свою жизнь за Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Staroushytska.otg

В боях с российскими оккупантами погиб стрелок-снайпер ВСУ Владимир Ткаченко из Хмельницкой области. Защитнику Украины было 36 лет. Свой последний бой он принял на фронте в Луганской области.

Трагическую новость 3 июля сообщила Староушицкая территориальная община в Facebook. Без отца остались две маленькие дочери украинского воина.

Владимир жил в поселке Старая Ушица. До полномасштабного российского вторжения мужчина работал строителем, проводил ремонты, некоторое время работал на солнечной электростанции в Каменец-Подольском районе.

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"Война застала Владимира на Закарпатье, куда он уехал на работу. Там он и был мобилизован в войско. Говорят, был очень ответственным бойцом, выполнял поставленные задачи, поддерживал побратимов, всегда готов был прийти им на помощь", – говорится в сообщении.

В рядах ВСУ Владимир Ткаченко был стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

Погиб защитник Украины 2 июля вблизи населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области в результате вражеского танкового обстрела.

"Это еще одна непоправимая потеря для нас всех. Староушицкая громада выражает искренние соболезнования родителям, родным, друзьям и побратимам погибшего защитника… Разделяем вместе с вами боль потери, скучаем вместе с вами", – отметили в громаде.

В Старой Ушице у бойца осталось две маленькие дочери и бывшая жена.

"Здесь у него также много друзей, ведь Володя был очень компанейским, душой компании. Мать его на заработках в Италии, поэтому сейчас едет на похороны сына", - рассказал Суспільному Игорь Вышемирский.

О дате и времени прибытия траурного кортежа с телом погибшего воина Владимира Ткаченко и проведении захоронения землякам пообещали сообщить позже.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной - Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Леонид Краснов получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке.

Кроме того, в тяжелых боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый. Смерть застала защитника во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

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