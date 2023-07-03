Воин получил награду от Залужного: на фронте погиб опытный разведчик "Месси"

В боях с российскими оккупантами погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной - Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
Леонид Краснов получил награду от главнокомандующего ВСУ за оборону населенных пунктов на востоке. О потере сообщили на Facebook-странице подразделения.
"Ежедневно погибают лучшие. Этот пост мы публикуем, поскольку Месси был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник батальон К-2. Именно его вы могли видеть на заставках некоторых видео подразделения", – отметили побратимы погибшего защитника.
Леонид умел обращаться со всеми огневыми средствами – от автомата до переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Участвовал в обороне ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Свой последний бой воин принял на Донбассе.
"Только в его расчете (миномет и Javelin) около 20 единиц уничтоженных БМП и танков противника, остановлены вражеские колонны, обезврежена живая сила", - говорится в сообщении.
За оборону Украины воин Месси был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", отличием главнокомандующего ВСУ, орденом "За мужество" III степени и другими наградами.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Ющук. В свои 25 лет он уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. На передовой воевал с июля прошлого года.
Кроме того, в боях за свободу Украину погиб молодой воин ВСУ Сергей Петрикив из Подберезовской громады Львовской области. Защитнику Украины навсегда останется 25 лет.
Сергей Петрикив пошел защищать Украину от российских оккупантов с самого начала полномасштабной войны.
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