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В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

Анна Ярославская
8 июня 2023, 09:36 обновлено 8 июня, 09:44
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Для Сергея справедливость имела наивысшее значение, говорят о погибшем защитнике Украины его друзья.
Сергей Петрикив
Сергей Петрикив пошел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: facebook, pixabay.com

В боях за свободу Украину погиб молодой воин ВСУ Сергей Петрикив из Подберезовской громады Львовской области. Защитнику Украины навсегда останется 25 лет.

Сергей Петрикив пошел защищать Украину от российских оккупантов с самого начала полномасштабной войны.

Трагическую новость несколько дней назад сообщили на Facebook-странице громады.

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"Навеки Герой Сергей Петрикив отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за каждого и каждую из нас. Ему было всего 25. Теперь он с небесным войском будет молить о нашей победе", – говорится в сообщении.

В громаде выразили искренние соболезнования родным и близким воина.

Сергей Петрикив
Сергей Петрикив / Фото facebook.com/pidberizcivskarada

6 июня Героя провели в последний путь в селе Верхняя Белка.

Позже Максим Бенько из Львова опубликовал на своей странице в Facebook памятное видео о Сергее.

Сергей Петрикив
Сергей Петрикив погиб в боях за Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com

"Никто никогда не должен быть забыт. Человек, который всегда находил позитив в тех вещах и ситуациях, которые происходили вокруг. Справедливость – это то, чем жил он", – подчеркнул Максим.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

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