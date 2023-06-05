В боях за Украину на Донбассе погиб морпех с Волыни

Владимир Вавелюк погиб 2 июня в результате минометного ранения, полученного в Донецкой области. Ему было 36 лет.

https://glavred.info/ukraine/v-boyah-za-ukrainu-na-donbasse-pogib-morpeh-s-volyni-10475569.html Ссылка скопирована

Владимир Вавелюк служил матросом морской пехоты ВМС ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook, pixabay.com

На войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

Трагическую новость сообщила Прилесненская громада в Facebook. Там отметили, что Владимир Вавелюк 1987 года рождения был жителем села Галузия. Он служил матросом морской пехоты ВМС ВСУ.

Погиб Владимир 2 июня в результате минометного ранения, полученного в Донецкой области.

видео дня

Прилесненская громада и земляки украинского воина выразили искренние соболезнования семье Владимира.

"Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – отметили там.

В связи с тяжелой потерей в Камень-Каширском районе 2, 4, 5 и 6 июня объявили днями траура.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

Другие новости: