В боях за Украину на Донбассе погиб морпех с Волыни

На войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.
Трагическую новость сообщила Прилесненская громада в Facebook. Там отметили, что Владимир Вавелюк 1987 года рождения был жителем села Галузия. Он служил матросом морской пехоты ВМС ВСУ.
Погиб Владимир 2 июня в результате минометного ранения, полученного в Донецкой области.
Прилесненская громада и земляки украинского воина выразили искренние соболезнования семье Владимира.
"Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – отметили там.
В связи с тяжелой потерей в Камень-Каширском районе 2, 4, 5 и 6 июня объявили днями траура.
Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.
Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.
Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.
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