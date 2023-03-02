Был единственым сыном: под Бахмутом на следующий день после дня рождения погиб защитник Украины

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" Василий Шаблий погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Василий Шаблий погиб в боях за Бахмут / Фото facebook.com/ozerna.rada

На войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля. Об этом говорится на Facebook-странице Озернянской объединенной территориальной громады.

О Василии Шаблие в Нестеровцах рассказывают как о настоящем националисте. Он очень любил Украину, коллекционировал разные предметы истории. Его сердцу был очень дорог красно-черный флаг.

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"Он вырос там единственным сыном у своих родителей, был хорошим столяром и с детства помогал своим родным. Отец с мамой давно уже умерли. Василий жил сначала один, а потом женился и переехал к любимой в Хмельницкую область", – говорится в сообщении.

Служил Герой в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". У него остались жена и дочь.

Василию Шаблию был очень дорог красно-черный флаг / Фото facebook.com/ozerna.rada

Похоронили Василия Шаблия в селе Нестеровцы / Фото facebook.com/ozerna.rada

Похоронили Василия Шаблия в селе Нестеровцы рядом с могилой бойца ВСУ Богдана Кокайло, погибшего в бою тоже в Донецкой области месяц назад.

"Преданный боец, искренний патриот и просто добрый и жизнерадостный человек – именно таким Василий навсегда останется в нашей памяти", – говорят односельчане погибшего.

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