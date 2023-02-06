Под Соледаром трагически погиб украинский защитник: у него остались двое деток и беременная жена

Защитника все помнят как доброго, светлого, всегда позитивного человека. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать, утешить и вдохновить.

Под Соледаром трагически погиб защитник Павел Прищепа / Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В боях за свободу Украины 4 января трагически погиб 32-летний защитник Павел Прищепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром. У воина осталась беременная жена и двое малолетних детей. Об этом сообщает Национальный университет "Киево-Могилянская академия", выпускником которого он был.

"С глубокой скорбью сообщаем о еще одной невосполнимой потере: защищая свободу и независимость нашей страны, в боях под Соледаром погиб выпускник НаУКМА – Павел Прищепа. Павел окончил бакалаврскую (2011) и магистерскую (2013) программу по экологии НаУКМА. Был призван в ряды ВСУ и без колебаний пошел защищать Родину", - говорится в сообщении.

Мать Павла, Галина Прищепа, вспоминает, что мужчина был морально готов защищать страну от российского нашествия, потому что очень любил Украину и хотел, чтобы его дети росли в свободной стране.

Как отмечается, защитник воевал в составе 61-й механизированной Степной бригады, в 99-м батальоне. Был командиром 2-го отделения 2-го противотанкового взвода. Прошел программу подготовки в Великобритании по программе операции INTERFLEX, получил награду за лидерские способности. Отлично зная английский, помогал переводчикам.

"Воевал на Херсонском направлении, участвовал в боях под Соледаром, до последнего стоял под городом. На связь с родными последний раз вышел 1-го января. Семья, друзья, все неравнодушные искали его в течение всего января по госпиталям и маленьких больницах, из списков и на сайтах пленных. Но, увы, надежда не оправдалась... У парня осталась беременная жена Екатерина, двое маленьких несовершеннолетних детей, мама – Галина и сестра Лидия", - сообщают в НаУКМА.

Отмечается, что однокурсники и преподаватели вспоминают защитника как доброго, светлого, всегда позитивного человека. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать, утешить и вдохновить. А еще он очень любил музыку и не представлял без нее своей жизни.

"Могилянское сообщество выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям Павла... Вечная память, уважение и безграничная благодарность защитнику Украины, герою, патриоту, могилянцу Павлу Прищепе!", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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