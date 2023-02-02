glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдер

2 февраля 2023, 21:48
В мирной жизни все знали Дмитрия Подопригору как позитивного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера.
Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдер
В тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдер Дмитрий Подопригора / instagram.com/dima_gora_ua

В кровавой борьбе с российскими захватчиками 19 января погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора. Смерть нашла защитника в Белогоровке Луганской области.

"Большое горе и невосполнимая потеря в нашей спортивной общине. Пришла трагическая весть о том, что 19 января 2023 года на войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, солдат Подопригора Дмитрий Николаевич. Дмитрий погиб в результате вражеского минометного обстрела позиции, которую занимало его подразделение в н. п. Белогоровка на Луганщине", - сообщает Национальная федерация бодибилдинга Украины.

Отмечается, что в мирной жизни все знали Дмитрия Подопригору как позитивного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера.

С 2021 года защитник был мастером спорта Украины по бодибилдингу. На его счету победа в Кубке Украины-2021 среди мужчин в дисциплине физик в ростовой категории до 176 см, а также большое количество медалей на областных и всеукраинских соревнованиях. На спортивных соревнованиях он представлял город Харьков.

"Семья ФББУ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Пидопригоры. Дмитрий навсегда останется в наших сердцах как герой – защитник нашей Украины. Вечная память и слава герою!" - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

Больше новостей о погибших героях Украины:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:56

Холостяк рассказал, был ли у него секс с победительницей

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

Реклама
19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

Реклама
17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

16:48

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:23

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:37

Зачем в паштет добавляют коньяк: рецепт изысканной закуски, которая восхитила мирВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

14:59

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как узнала о его смерти: Суханов представил фильм о легендеВидео

14:48

"Я переживал": полицейский на Киевщине спас больше тысячи украинцев

Реклама
14:42

Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от повестки в военкоматВидео

14:36

"Хотела бы переспать с Тарзаном": Волочкова заявила о расставании Королёвой со стриптизеромВидео

14:25

Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политологВидео

14:13

"У Путина не пробудится совесть": политолог рассказал, что может остановить РоссиюВидео

14:09

Плюс 26 – "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о новой партии тепловизоров для ВСУ

14:06

Как вывести жирное пятно с помощью овсянки: невероятно простой способ, который спасет вашу одежду

13:57

В ВСУ ответили на планы оккупантов захватить Донбасс до марта по приказу ПутинаВидео

13:44

"Это тяжело. Андрей Данилко помог": EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

13:40

Путин хочет наступать с 2-3 направлений, Киев снова станет целью оккупантов – премьер ПольшиВидео

13:39

Как лучше хранить аккумулятор ноутбука: крутые решения, которые уберегут вашу батарею

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять