Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдер

В мирной жизни все знали Дмитрия Подопригору как позитивного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера.

В тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдер Дмитрий Подопригора / instagram.com/dima_gora_ua

В кровавой борьбе с российскими захватчиками 19 января погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора. Смерть нашла защитника в Белогоровке Луганской области.

"Большое горе и невосполнимая потеря в нашей спортивной общине. Пришла трагическая весть о том, что 19 января 2023 года на войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, солдат Подопригора Дмитрий Николаевич. Дмитрий погиб в результате вражеского минометного обстрела позиции, которую занимало его подразделение в н. п. Белогоровка на Луганщине", - сообщает Национальная федерация бодибилдинга Украины.

Отмечается, что в мирной жизни все знали Дмитрия Подопригору как позитивного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера.

С 2021 года защитник был мастером спорта Украины по бодибилдингу. На его счету победа в Кубке Украины-2021 среди мужчин в дисциплине физик в ростовой категории до 176 см, а также большое количество медалей на областных и всеукраинских соревнованиях. На спортивных соревнованиях он представлял город Харьков.

"Семья ФББУ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Пидопригоры. Дмитрий навсегда останется в наших сердцах как герой – защитник нашей Украины. Вечная память и слава герою!" - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в жестоких боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 28-летний футболист Руслан Курдас. Он выступал на позиции правого защитника в командах мастеров "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Сумы" и "Перемога" (Днепр).

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