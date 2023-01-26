Спас жизнь около 600 защитников Украины: на фронте погиб Народный герой Роман Бабич

Еще в 2014 году Роман Бабич добровольцем отправился в зону проведения АТО.

Роман Бабич в 2015 году он получил звание "Народный Герой Украины" / Фото pixabay.com, Facebook

На войне погиб Народный герой Украины, боевой медик Роман Бабич с позывным "Диск". Он спас жизнь около 600 защитников Украины.

О смерти Бабича в среду, 25 января, сообщил журналист Александр Мамай в Facebook.

Еще в 2014 году Роман Бабич добровольцем отправился в зону проведения АТО. Лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песок, Водяного, Опытного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит".

Отдельный медицинский отряд спецназначения "Белые береты – Ривне" в Facebook отметил, что Бабич с начала вторжения российских войск на Донбасс в 2014 году стоял у истоков украинской тактической медицины.

"Один из лучших инструкторов и боевых медиков. Теперь он Воин Царства Небесного! Честь", – говорится в сообщении.

Роман Бабич стоял у истоков украинской тактической медицины / Фото facebook

Волонтеры проекта Ветераны.UA отметили, что в общей сложности "Диск" спас жизнь около 600 защитников Украины.

Роман Бабич родился в Сумской области в 1985 году. Получил образование по специальности врач общей практики в Национальном медицинском университете имени Богомольца. "Диск" служил в 1-м механизированном батальоне 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады.

В 2015 году он получил звание "Народный Герой Украины".

Как сообщал Главред, под Бахмутом в Донецкой области погиб известный украинский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Жизнь 30-летнего спортсмена оборвалась 23 января во время выполнения задания.

Также под Бахмутом, защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

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