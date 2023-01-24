В боях за Бахмут погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

Защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.
О гибели еще одного представителя отечественного спорта сообщили на странице Skate Ukraine в Facebook.
Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом Донецкой области.
До того, как фигурист ушел защищать Украину от врага, он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко.
Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на юношеской Олимпиаде 2016 года. После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб чемпион по смешанным боевым искусствам и тренер Константин Агапов из Каменца-Подольского. Ему было 35 лет.
Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.
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