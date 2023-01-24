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В боях за Бахмут погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

24 января 2023, 12:33
Дмитрий Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины. После завершения спортивной карьеры работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".
Дмитрий Шарпар погиб в боях за Украину
Дмитрий Шарпар погиб в боях за Украину / Фото facebook.com/skateukraineorg

Защищая Украину, погиб бывший украинский фигурист Дмитрий Шарпар. Ему было всего 25 лет.

О гибели еще одного представителя отечественного спорта сообщили на странице Skate Ukraine в Facebook.

Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом Донецкой области.

До того, как фигурист ушел защищать Украину от врага, он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко.

Дмитрий Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины
Дмитрий Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины / Фото facebook.com/skateukraineorg
Дмитрий Шарпар
Дмитрий Шарпар / Фото facebook.com/skateukraineorg
Дмитрий Шарпар
Дмитрий Шарпар выступал в паре с Анастасией Побиженко / Фото facebook.com/skateukraineorg

Шарпар был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на юношеской Олимпиаде 2016 года. После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб чемпион по смешанным боевым искусствам и тренер Константин Агапов из Каменца-Подольского. Ему было 35 лет.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

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