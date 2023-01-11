Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

Константин Агапов с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать страну, неоднократно получал контузии, но все же становился в строй.

Константин Агапов погиб, защищая Украину / Фото t.me/m_positko_oborona

В боях за Украину погиб чемпион по смешанным боевым искусствам и тренер Константин Агапов из Каменца-Подольского. Ему было 35 лет.

Информацию о гибели украинского защитника подтвердил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко в Telegram.

"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком – интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер", - написал он.

Константин с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать страну, неоднократно получал контузии, но все же становился в строй.

Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.

Константин Агапов окончил Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА. Он завоевал этот титул в 2019 году.

Он также был тренером по смешанным единоборствам. Занятия проводил в Каменце-Подольском в спортивном клубе "Гуны".

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб журналист и режиссер Антон Коломиец. С первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны он встал на защиту Родины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.

Другие новости: