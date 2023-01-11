Защищая Украину, погиб интернациональный чемпион по смешанным единоборствам

В боях за Украину погиб чемпион по смешанным боевым искусствам и тренер Константин Агапов из Каменца-Подольского. Ему было 35 лет.
Информацию о гибели украинского защитника подтвердил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко в Telegram.
"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком – интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер", - написал он.
Константин с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать страну, неоднократно получал контузии, но все же становился в строй.
Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.
Константин Агапов окончил Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА. Он завоевал этот титул в 2019 году.
Он также был тренером по смешанным единоборствам. Занятия проводил в Каменце-Подольском в спортивном клубе "Гуны".
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб журналист и режиссер Антон Коломиец. С первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны он встал на защиту Родины и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Ранее в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на бахмутском направлении.
Другие новости:
- Блистал на сцене и стал одним из лучших разведчиков: под Бахмутом погиб актер из "Черного квадрата"
- Студенты всегда ждали его лекций: на фронте погиб преподаватель истории из Каменец-Подольского
- Вся семья была на фронте: в боях за Украину погиб известный общественный и политический деятель