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Ему был всего 21 год: в боях за Украину трагически погиб молодой десантник из Кировоградщины

15 декабря 2022, 22:38
Погиб защитник во время очередного вражеского ракетного обстрела Лиманского района, в селе Новоселовка.
погибший защитник
В боях за Украину трагически погиб молодой десантник Даниил Бережной / Facebook Малицкий Андрей Иванович

Почти 10 месяцев украинские защитники мужественно противостоят российскому военному вторжению. К сожалению, в этой кровавой войне Украина теряет лучших. Так, на войне с РФ трагически погиб 21-летний защитник Даниил Бережной. Героя провели в последний путь в его родном Светловодске. Об этом сообщил мэр города Андрей Малицкий в Facebook.

"Сегодня скорбный день для всех жителей нашей общины... Ее храбрый сын вернулся домой навсегда... Безжалостная война в один миг оборвала молодую жизнь 21-летнего Даниила Сергеевича Бережного", - написал Малицкий.

Погибший воин родился в Светловодске в 2001 году. Учился в местном лицее №10 и окончил политехнический колледж. Потом парень пошел на службу по контракту. Был командиром отделения зенитно-ракетного взвода 1-го десантно-штурмового батальона 79 ДШВ.

Погиб старший солдат во время очередного вражеского ракетного обстрела Лиманского района, в селе Новоселовка.

"Даниил был веселым, жизнерадостным, приветливым и всегда улыбающимся, своим позитивом он подбадривал всех вокруг. Именно таким мы должны запомнить нашего Героя, который отдал свою жизнь за целостность и независимость Украины", - подчеркнул мэр.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

Больше новостей о погибших героях:

война в Украине война России и Украины
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