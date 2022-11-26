Был призером чемпионата мира: на Донбассе погиб известный украинский чемпион-гиревик

Артем Типенко погиб на Донбассе / vv.gov.ua, tsatu.edu.ua

В боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту, призер чемпионата мира Артем Типенко.

33-летний украинский герой отдал жизнь 19 октября в боях на Донбассе. Об этом сообщается на странице Таврического государственного агротехнологического университета, который он окончил.

Что известно об украинском защитнике Артеме Типенко

33-летний уроженец Запорожской области 2016 году окончил энергетический факультет Таврического государственного агротехнологического университета, получил степень магистра.

/ tsatu.edu.ua

При этом парень активно занимался гиревым спортом, входил в сборную своего вуза, стал призером чемпионата мира среди юношей и многократным чемпионом Украины среди студентов. Становился победителем и призером других всеукраинских турниров.

"Все знакомые будут вспоминать Артема как честного, доброго и мужественного сына Украины, который не изменил воинской присяге и не побоялся посмотреть врагу в глаза. От имени всего коллектива ТГАТУ выражаем глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, разделяя тяжелую боль утраты", – добавили в Таврическом университете.

/ tsatu.edu.ua

У него остались отец и родной брат.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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