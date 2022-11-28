Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратима

Погибший украинский военный Илья Третьяк/ ua.depositphotos.com, kolo.news, poltava.to

На Николаевщине погиб украинский пулеметчик Илья Третьяк. 22-летний боец прикрыл своим телом побратима во время вражеского обстрела.

Обломок снаряда оккупантов прошил сердце защитника Украины. Его историю рассказал портал "Мемориал".

Пулеметчик с позывным "Михайлович" погиб на Николаевщине 5 сентября. Он получил смертельное ранение вблизи поселка Терновые Поды, когда пытался прикрыть своим телом побратима. Обломок, унесший жизнь защитника Украины, прошел под бронежилетом прямо к его сердцу.

Боец Илья Третьяк родился 8 декабря 1999 года в Кременчуге Полтавской области. После окончания гимназии поступил в университет, но не успел получить диплом.

В 18-летнем возрасте Илья пошел защищать Родину. В 2019-м он подписал контракт с ВСУ и защищал родную землю в рядах 24 ОМБр имени Короля Даниила. Воевал в горячих точках Донецкой и Луганской областей, а затем и на других направлениях.

Не дождался заживления раны и снова уехал на фронт

Летом военный получил серьезное ранение головы. Ему сделали две операции – вместо части лобной кости сначала поставили пластиковую пластину, а затем – титановую.

Парень вернулся на фронт, даже не дождавшись полного заживления раны. При этом он выбрал возвращение к своим побратимам вместо предложения поехать на учебу в Великобританию.

У бойца остались родители и любимая девушка

Погибшего героя похоронили Свиштовском кладбище в родном Кременчуге. У него остались родители и любимая девушка.

Родные защитника Украины создали петицию на сайте президента Украины, в которой просят присвоить воину звание Героя Украины посмертно.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту, призер чемпионата мира Артем Типенко. 33-летний украинский герой отдал жизнь 19 октября в боях на Донбассе.

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