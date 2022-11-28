Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратима

Воин вернулся на фронт, еще не оправившись от предыдущего ранения. Он решил продолжить защищать Родину, несмотря на состояние здоровья, но погиб.
На Николаевщине погиб украинский пулеметчик Илья Третьяк. 22-летний боец прикрыл своим телом побратима во время вражеского обстрела.
Обломок снаряда оккупантов прошил сердце защитника Украины. Его историю рассказал портал "Мемориал".
Пулеметчик с позывным "Михайлович" погиб на Николаевщине 5 сентября. Он получил смертельное ранение вблизи поселка Терновые Поды, когда пытался прикрыть своим телом побратима. Обломок, унесший жизнь защитника Украины, прошел под бронежилетом прямо к его сердцу.
Боец Илья Третьяк родился 8 декабря 1999 года в Кременчуге Полтавской области. После окончания гимназии поступил в университет, но не успел получить диплом.
В 18-летнем возрасте Илья пошел защищать Родину. В 2019-м он подписал контракт с ВСУ и защищал родную землю в рядах 24 ОМБр имени Короля Даниила. Воевал в горячих точках Донецкой и Луганской областей, а затем и на других направлениях.
Не дождался заживления раны и снова уехал на фронт
Летом военный получил серьезное ранение головы. Ему сделали две операции – вместо части лобной кости сначала поставили пластиковую пластину, а затем – титановую.
Парень вернулся на фронт, даже не дождавшись полного заживления раны. При этом он выбрал возвращение к своим побратимам вместо предложения поехать на учебу в Великобританию.
У бойца остались родители и любимая девушка
Погибшего героя похоронили Свиштовском кладбище в родном Кременчуге. У него остались родители и любимая девушка.
Родные защитника Украины создали петицию на сайте президента Украины, в которой просят присвоить воину звание Героя Украины посмертно.
Ранее сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
Напомним, в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту, призер чемпионата мира Артем Типенко. 33-летний украинский герой отдал жизнь 19 октября в боях на Донбассе.
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