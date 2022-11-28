Депутат "Единой России" оконфузился во время заседания/ Instagram Айсин, скрин

В РФ депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) во время заседания привлек к себе внимание непонятным поведением. Его действия указывали на то, что он перепутал микрофон с микроскопом.

Пока кто-то из его коллег выступал с докладом, Ринат Айсин начал всматриваться в микрофон, словно хотел увидеть что-то внутри него. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Baza.

Авторы публикации с сарказмом предположили, что Айсина смутила одинаковая приставка "микро" в обоих словах, и он "запутался".

"Возможно, депутата "Единой России" Рината Айсина смутила одинаковая приставка в двух слов. Иначе его поведение объяснить сложно: во время выступления коллег Айсин начал тыкать в микрофон глазами. Сначала левым, а потом правым. Что он там высматривал –неизвестно. Возможно, пытался найти смысл своей работы", – отмечается в заметке под видео.

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Ранее сообщалось, что матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки. Российские власти начали выдавать семьям погибших российских военных полотенца в качестве компенсации за погибших на войне захватчиков.

Напомним, у Путина отреагировали на решение Европарламента о признании России страной-террористом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, якобы Россия такое решение "не принимает близко к сердцу". Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

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