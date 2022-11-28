"Путин не украдет Рождество": Кличко ответил, как Киев проведет новогодние праздники и будет ли елка

Кличко ответил, Будет ли на новогодние праздники в Киеве елка/ УНИАН

В Киеве на новогодне-рождественские праздники установят елку, однако не будет концертной программы и фудмаркетов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что решение об установке елки принял после общения с военными.

По словам Кличко, во время общения с военными один из украинских бойцов сказал: "Почему мой ребенок будет без елки, без Нового года, без новогоднего настроения?".

Поэтому елку всё-таки установят, чтобы она подарила новогоднее настроение детям. Но не будет массовых мероприятий, концертных программ и фастфудов.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть", – отмечает мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что нельзя позволить Путину украсть у украинцев Рождество и Новый год.

Мэр пояснил, что елки установят в различных локациях города, в том числе и на Софийской площади. При этом их будут устанавливать не за бюджетные средства, а за средства бизнеса. Бизнесмены уже откликнулись на такую просьбу местных властей, говорит Кличко.

Ранее Кличко отмечал, что отключение света в столице Украины могут продолжаться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Также Кличко заявил, что полной эвакуации из Киева в случае затяжного блэкаута не будет. Возможен лишь временный переезд некоторых жителей в пригород. По его словам, городская власть должна быть готова к различным сценариям, в том числе и к плохим.

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