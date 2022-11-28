США могут передать Украине высокоточные снаряды радиуса действия до 150 км - Reuters

Дальность действия GLSDB - 150 км, что позволит Украине бить в тыл РФ

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставке в Украину дешевых малогабаритных высокоточных бомб (GLSDB), которые устанавливаются на имеющиеся в наличии ракеты, что позволит Киеву наносить удары далеко в тыл России на расстояние в 150 км.

Если решение будет принято, то снаряды могут быть доставлены уже весной 2023 года, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с планом.

"Военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания войны. Предлагаемая Боингом система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки", - пишет издание.

Снаряд GLSDB - что о нем известно

Снаряд GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Дальность действия GLSDB - 150 км, что позволило бы Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми в тылу россиян.

GLSDB производится совместно компаниями SAAB AB и Boeing и находится в разработке с 2019 года.

Ракетный двигатель М26 является относительно доступным, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за штуку, что делает GLSDB недорогой, а ее основные компоненты - легкодоступными.

GLSDB управляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях и может применяться против бронированной техники. GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей достигать цели на расстоянии более 100 км, если ее выпустить с самолета, и поражать цели диаметром до 90 см.

Как сообщал Главред, Великобритания передала Украине новейшие высокоточные ракеты Brimstone 2. Их дальность полета с воздуха – 60 километров, с наземных платформ – около 12 км. Украинские войска используют ракеты для ударов по вражеским бронемашинам. В Киеве уже поблагодарили Лондон и заявили, что вооруженная демократия является лучшей гарантией свободы.

Отметим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен сохранить или увеличить военную помощь Украине в 2023 году.

Другие новости: