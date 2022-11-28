Стоит запастись едой и водой: Кличко рассказал, будет ли эвакуация из Киева в случае блекаута

Кличко призвал киевлян иметь дома запас технической и питьевой воды / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что полной эвакуации из Киева в случае затяжного блекаута не будет. Возможен лишь временный переезд некоторых жителей в пригород.

По словам Кличко, городские власти должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим.

"На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы", - сказал мэр столицы в интервью РБК-Украина.

Он призвал киевлян учесть разные сценарии в случае новых ракетных ударов по Украине и быть готовыми: иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачанные в телефоны офлайн-карты.

"И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность или поехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, или поехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло", - добавил Кличко.

Опасность нового ракетного удара РФ

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины. По словам президента, и пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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