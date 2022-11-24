Блэкаут заканчивается: во все области Украины подали электричество - ОП

Во всех областях появилось электричество / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты обстреляли ракетами украинские объекты критической инфраструктуры. В результате этого в Украине произошел блэкаут. Однако энергетикам удалось вернуть электричество во все области страны. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что первыми к электричеству были подключены объекты критической инфраструктуре.

"Электричество подано во все области Украины. Первое, что было заживлено - объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", - отметил Тимошенко.

Во всех областях появилось электричество / скриншот

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

Другие новости: