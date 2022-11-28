"Отключения света в Киеве могут продолжаться вплоть до весны": Кличко назвал основную проблему

Кличко заявил, что отключения света в Киеве могут продолжаться вплоть до весны/ УНИАН

Отключения света в столице Украины могут продлиться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Поэтому отказаться от отключений электричества до весны вряд ли удастся. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", – пояснил мэр столицы.

В то же время он отметил, что энергетики стараются быстрее починить сети, чтобы можно было перейти на четкие графики подачи электроэнергии потребителям и чтобы не было сюрпризов. Однако не всё можно так быстро восстановить, ведь некоторую аппаратуру приходится заказывать на Западе.

"Мы работаем над этим. Это вопрос больше к специалистам – к компании ДТЭК. Некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть это определенный процесс", – отмечает Кличко.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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