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"Чувствуют приближение ВСУ": оккупанты вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов

28 ноября 2022, 08:59

Уехали из города как те, кто получил от оккупантов должности в так называемой "администрации", так и те, кто ходил на рейды против местного населения.

Российские военные, Новая Каховка
Российские захватчики вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов/ Reuters, novakahovka.city

Российские захватчики везли из оккупированной Новой Каховки на Херсонщине всех коллаборантов. Куда их перевезли, пока неизвестно.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что в РФ, очевидно, ощущают возможность быстрого наступления ВСУ.

При этом отмечается, что из города вывезли не только тех коллаборантов, которые получили от оккупантов какие-то должности в так называемой "администрации". Также из населенного пункта поехали те предатели, которые вместе с захватчиками проводили рейды против гражданских, а также запугивали мирных жителей и заставляли их сотрудничать с врагом.

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – говорится в сообщении.

В то же время в центре национального сопротивления призвали местных жителей Новой Каховки временно выехать из города до его деоккупации Вооруженными силами Украины.

Напомним, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду рассказал, насколько же грандиозный провал Россия получила от потери Херсона. России нанесен большой ущерб, причем потеряла она лучшие вооруженные силы и важную технику, говорит Соскин.

Ранее сообщалось, что российские военные во время оккупации Херсона, вероятно, сжигали тела своих погибших "товарищей по оружию" на местной свалке. Местные жители видели, как тела свозили туда грузовиками. Территория была огорожена и ее строго охраняли, чтобы туда не мог никто зайти.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Херсонская область Новая Каховка
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