"Ничего не знаем, до свидания": на Тернопольщине мать с ребенком выгнали из пункта обогрева

На Тернопольщине мать с ребенком не пустили в пункт обогрева / Фото иллюстративное: "Пункт незламности" в Запорожье/ УНИАН

В городе Збараж на Тернопольщине маму с ребенком не пустили к месту, которое официально было обозначено как "Пункт незламности". Когда они пришли в местный ЦПАУ, где и должен быть оборудован такой пункт, работница "хлопнула дверью" у них перед носом, сказав, что ничего не знает об этом.

Об инциденте рассказал председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш. Он отметил, что в ЦПАУ было тепло и горел свет, но женщине с ребенком в помощи отказали.

"Женщина с ребенком зашли, чтобы зарядить телефон и согреться. А им говорят: "Мы не работаем, мы ничего не знаем, до свидания". На заднем фоне на видео горит свет, у этой работницы тепло, есть свет, Интернет", – рассказал председатель.

Он отметил, что после инцидента глава общины объяснял, якобы эта работница не сориентировалась.

"От среды? Так сделайте так, чтобы сидящие в этих пунктах очень быстро ориентировались. Если уже на западе Украины, в Тернополе, где не прилетают ракеты, ничего не прилетает, негде людям зарядить телефон, выпить горячего чая или банально согреться – то грош цена вам всем. Давайте, чтобы мы не делали еще 55 новых "Пунктов незламности" у глав общин дома", – заявил Труш.

Напомним, в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости". В них будут работать генераторы, от которых можно будет подзарядить мобильные устройства. В некоторых из таких пунктов также будут обогреватели, интернет, питьевая вода, уборные и тому подобное. Где расположена такая локация ближе всего к вашему дому, можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua.

Ранее сообщалось, что между мэром Киева Виталием Кличко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией возник конфликт из-за работы "Пунктов незламности" в Киеве. Арахамия обвинил Кличко в том, что такие локации работают неподобающе.

Кличко попытался оправдаться. Он утверждает, что все 430 пунктов работают и призвал власти не манипулировать. После этого Арахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок".

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