Экстренные отключения света в Украине: когда вернут плановые графики

Отключения света / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Энергосистема Украины может уже в понедельник или вторник перейти к привычным графикам отключения.

Как прогнозирует директор YASNO Сергей Коваленко, возвращение к кграфикам зависит от ряда факторов.

"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", - отметил Коваленко в эфире телемарафона.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

По состоянию на 25 ноября в целом по Украине электроэнергией было уже обеспечено более 70% потребностей потребления. В "Укрэнерго" сообщили, что работы для восстановления питания продолжаются, но ремонтным бригадам усложняют задачу погодные условия – сильный ветер и мороз, который в основном "приходит" ночью.

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