Отключение света в Украине: 30% потребителей до сих пор без электричества, ремонту мешает погода

В "Укрэнерго" заявили, что 30% потребителей по Украине до сих пор остаются без электричества/ ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Всего по Украине по состоянию на 11:00 электроэнергией уже обеспечено более 70% потребностей потребления. Работы для восстановления питания продолжаются, однако ремонтным бригадам усложняют задачу погодные условия – сильный ветер и мороз, который по большей части "приходит" ночью.

Об этом сообщили в компании НЭК "Укрненерго". Отмечается, что электроэнергию в первую очередь возвращали на объекты критической инфраструктуры во всех областях – котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения. В некоторых регионах пытались поскорее вернуть свет, чтобы снова мог курсировать электротранспорт.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать питание бытовым потребителям, однако им мешает погода.

"Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенение и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго)", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что ремонтные бригады их компании вместе с коллегами из облэнерго работают над ликвидацией повреждений круглосуточно. Однако дефицит в сети до сих пор сохраняется.

"Сейчас это 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления. Просим украинцев помнить: если в доме нет света, это означает, что именно в этот момент работают ремонтники", – добавили в компании и призвали украинцев быть терпимыми и мужественными в этой сложной для всех ситуации.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о тре сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

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