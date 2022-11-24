Света может не быть от 12 часов до 7 дней: правительство разработало 3 сценария блэкаута

Херсон, свет, электроэнергия / УНИАН

Российские оккупанты время от времени обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины. Они хотят оставить украинцев без света, воды и тепла, чтобы принудить власть сесть за стол переговоров с Россией. В результате таких атак полный блэкаут в стране может повториться. В правительстве уже есть несколько сценариев таких отключений, сообщает Forbes.

Существует всего три таких сценария с длительностью блэкаута от 12 часов до 7 суток.

Сценарий №1

Он подразумевает блэкаут на Левобережнье Украины. Таким образом без света могут остаться Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области. Частично электроснабжение может исчезнуть также в Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях и на левом берегу Киева.

Развитие такого сценария возможно в том случае, если российские оккупанты будут обстреливать электростанции на Левобережье и транзитные подстанции, которые передают электричество с запада на восток.

Такие отключения могут продлиться от 12 до 24 часов.

Сценарий №2

Если Россия будет обстреливать украинские электростанции и подстанции по всей стране, то без света останется вся Украина. В таком случае страна будет заживляться от европейской энергосистемы.

В случае таких ракетных атак света может не быть от 12 до 24 часов.

Сценарий №3

Третий сценарий является самым сложным и длительным. Если Россия ударит по распределительным устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской, то света по всей стране может не быть до 7 суток.

В таком случае энергетикам нужно будет сначала восстановить связь с европейской энергосистемой и маленькими ГЭС и ТЭЦ. Лишь после этого появится возможность возобновить работу АЭС. Вернуть электричество промышленности получится только после возобновления работы АЭС.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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