В Киеве свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК объяснили, когда вернутся привычные графики

Свет в Киеве будут включать на 2-3 часа / Коллаж фото УНИАН, ДТЭК

В Киеве свет будет появляться на 2-3 часа. Такие включения будут длиться до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать ситуацию и увеличить объем производимой электроэнергии АЭС и ТЭС. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Стоит отметить, что в Киеве электричество появилось на объектах критической инфраструктуры, а также у 30% жителей столицы.

"Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру, где-то 30% населения имеет сейчас питание в Киеве. Будем по чуть-чуть переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай Бог выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро", - сказал Сахарук.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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