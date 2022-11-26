Отключение света в Киеве: в ДТЭК заявили о новых правилах

В ДТЭК заявили о новых правилах отключений электроэнергии в столице/ УНИАН

С субботы, 26 ноября, жителям Киева будут отключать свет не дольше, чем на 5 часов за раз.

Ситуация остается сложной, поэтому по всей Украине, в том числе и в Киеве, будут продолжать применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на странице ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света осложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составляла не более 5 часов", – говорится в сообщении.

На сколько именно времени будут включать электроэнергию для потребителей, в ДТЭК не уточнили.

Отмечается, что графики стабилизационных отключений сейчас не действуют. Свет будут выключать в таком режиме, пока не стабилизируется ситуация в энергосети и удастся снизить дефицит.

Также в ДТЭК призвали граждан не включать все приборы одновременно после того, как включится свет. Ведь из-за резкого подключения сразу большой нагрузки может произойти новая авария в электросетях микрорайона или дома.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

По состоянию на 25 ноября в целом по Украине электроэнергией было уже обеспечено более 70% потребностей потребления. В "Укрэнерго" сообщили, что работы для восстановления питания продолжаются, но ремонтным бригадам усложняют задачу погодные условия – сильный ветер и мороз, который в основном "приходит" ночью.

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