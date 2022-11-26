Россияне испугались не на шутку: в Тверской области заметили колонну военной техники с флагами Украины

Большая колонна военной техники двигалась в сопровождении правоохранителей.
В Тверской области в России заметили большую колонну военной техники, на которой были установлены украинские флаги.
Транспорт двигался по дороге в сопровождении правоохранителей. Соответствующее видео появилось в сети.
Очевидец, который и снял это видео, комментировал всё увиденное за кадром встревоженным голосом. Как можно понять из его интонации, колонна техники не шутка его напугала.
В кадр успели попасть два бронетранспортера и грузовики. Видно, что впереди едет еще немало техники.
На некоторых единицах техники были установлены украинские флаги, на части техники они были нарисованы.
Однако, как стало известно позже, военная техника с флагами Украины была нужна якобы для съемки фильма. Об этом рассказали российские полицейские
Ранее сообщалось, что Россия планирует зимой стабилизировать фронт в Украине, а весной возобновить активные боевые действия. В связи с этим в Кремле ожидают, что безвозвратные потери мобилизованных составят около 100 тыс. человек.
Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" устроили жестокую расправу с мобилизованными российскими оккупантами из-за того, что они не хотели идти в бой первыми. В целом бывшие заключенные, которых завербовали воевать против Украины в составе этой ЧВК, убили 19 мобилизованных.
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