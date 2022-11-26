Украина может быстро освободить оккупированные территории: в ВСУ сказали, что для этого нужно

Украинские военные, ВСУ, Юрий Игнат/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Командование ВСУ

Украине нужны американские самолеты-истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Если бы такие воздушные суда передали нашему государству, оно могло бы очень быстро освободить все свои территории, которые находятся под российской оккупацией.

Без таких самолетов сделать это будет труднее. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень трудно. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", – отмечает Игнат.

Он подчеркнул, что диалог относительно возможной передачи таких самолетов Украине постоянно ведется с западными партнерами. Этот вопрос обсуждают как на военном, так и на дипломатическом уровне.

Игнат добавил, что Украине сейчас также нужно очень много комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16 Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

После этого в Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос включение в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей.

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