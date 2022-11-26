УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина может быстро освободить оккупированные территории: в ВСУ сказали, что для этого нужно

26 ноября 2022, 14:44

Диалог с западными партнерами по предоставлению Украине истребителей постоянно продолжается.

Украинские военные, ВСУ, Юрий Игнат
Украинские военные, ВСУ, Юрий Игнат/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Командование ВСУ

Украине нужны американские самолеты-истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО. Если бы такие воздушные суда передали нашему государству, оно могло бы очень быстро освободить все свои территории, которые находятся под российской оккупацией.

Без таких самолетов сделать это будет труднее. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Без технологических самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особенно широкого спектра вооружения, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень трудно. Ожидаемо, их хотелось бы иметь на вооружении в воздушных силах. Этот спектр вооружения позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно – освобождение наших оккупированных территорий", – отмечает Игнат.

Он подчеркнул, что диалог относительно возможной передачи таких самолетов Украине постоянно ведется с западными партнерами. Этот вопрос обсуждают как на военном, так и на дипломатическом уровне.

Игнат добавил, что Украине сейчас также нужно очень много комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16 Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что для того, чтобы Украина получила американские истребители, должна пройти определенная процедура. В целом, это небыстрый процесс.

После этого в Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос включение в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей.

Читайте также:

война в Украине ВСУ вторжение России военный самолет F-16
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:49

Крым будет освобожден, если ВСУ выйдут к Бердянску, а Крымский мост отправится на дно – Касьянов

14:44

Украина может быстро освободить оккупированные территории: в ВСУ сказали, что для этого нужноВидео

14:22

Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью деоккупацию всей Украины

13:27

Родился в семье потомственных военных: в Украине "демилитаризован" оккупант-вертолетчик

13:13

Армия Украины получит дорогу в Крым с освобождением Мелитополя и Токмака – ГрабскийВидео

Реклама
13:00

Завтра Киев может выйти на плановые графики отключения света - КличкоВидео

13:00

Гороскоп на завтра 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

12:19

Оккупанты обстреляли Днепр, после взрывов в городе задымление: что известно на данный момент

12:00

Грядущие потрясения России: мост отправится на морское дно, а Крым станет западнеймнение

11:59

Войска РФ могут побежать сверкая пятками: эксперт назвал сценарий возвращения КрымаВидео

11:55

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречиВидео

11:48

Киевлянам назвали сроки возвращения электрики, воды, отопления и связиВидео

11:31

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

11:17

"Время расплаты": РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления - Ермак

11:15

РФ бьет по Украине ракетами из ядерного арсенала без боевой части, чтобы отвлечь внимание ПВО - разведка

10:57

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

10:49

Подсадные утки вместо солдатских матерей: Путин опозорился на встрече с родными погибших оккупантовВидео

10:44

"Мечтала купить дом": в Вышгороде российская ракета убила прямо на работе женщину-повара

10:02

Был призером чемпионата мира: на Донбассе погиб известный украинский чемпион-гиревикВидео

09:50

Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИВидео

Реклама
09:41

26 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора 2022

09:28

Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполненыВидео

09:09

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?мнение

09:08

"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

08:41

"Должны замерзнуть и сгнить": вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцевВидео

08:26

Эксперт рассказал, как РФ может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма

07:44

На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

07:34

В Украине нет дефицита хлеба, но популярный продукт может подорожать: в чем причина и на сколько

07:16

Patriot для ВСУ: в НАТО назвали условие переброски систем ПВО в УкраинуВидео

06:49

Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали "гауляйтера", еще один – раненВидео

06:29

Чем закончится Вторая холодная войнамнение

06:07

Вагнеровцы хладнокровно убили 19 мобилизованных оккупантов, потому что те "не хотели умирать первыми"Видео

06:00

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

05:20

"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизированаВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Тельцы оседлают наблюдательность, а Рыбы – недоверие

04:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

04:37

Что делать, если заложило уши: лайфхаки, которые действительно работают

03:40

ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на ЛуганщинеВидео

03:20

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

02:39

Желты разводы на ванной больше не проблема: как вернуть ей изначальный цвет

Реклама
01:32

"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличииВидео

01:15

"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

01:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

00:51

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

25 ноября, пятница
23:30

РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границемнение

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять