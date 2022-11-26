Армия Украины получит дорогу в Крым с освобождением Мелитополя и Токмака – Грабский

Для освобождения Крыма нужно сначала вернуть Мелитополь и Токмак - эксперт / Коллаж УНИАН, открытые источники

Дискуссия о битве за Крым станет актуальной, когда силам обороны Украины удастся выйти на побережье Азовского моря. Но для начала следует освободить Мелитополь и Токмак Запорожской области. Надо разрушить сухопутный коридор на полуостров и обеспечить блокаду российских войск. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что о битве за Крымский полуостров можно будет говорить тогда, когда ВСУ окажутся на побережье Азовского моря и освободят захваченные Мелитополь и Токмак. Нужно обеспечить блокировку российских войск.

"О Крыме можно будет говорить после того, как мы выйдем на побережье Азовского моря. Но для этого сначала надо освободить Мелитополь и Токмак. Без блокировки противника на, если можно так выразиться, "острове Крым", говорить об освобождении полуострова невозможно", - объяснил ситуацию Грабский.

По его словам, вряд ли можно сказать, что ВСУ сосредоточатся на освобождении Крыма до того момента, пока не пресечена работа сухопутного коридора, который идет с территории России через оккупированные украинские земли на Крымский полуостров.

"Нецелесообразно говорить о том, что мы сосредоточимся только на Крыме, когда не произошло рассечение сухопутного коридора на полуостров. Нет необходимости освобождать Крым без минимизации рисков для наших сил обороны", - подчеркнул Сергей Грабский.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее сказал, что войска РФ укрепляются в оккупированном Крыму. Захватчики готовятся к наступлению ВСУ. Как заявил Скибицкий, украинским войскам для успешной операции по деоккупации Крыма понадобятся боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз, согласно которому армия Украины может зайти на территорию захваченного Крыма до конца декабря. Война с Россией, по его мнению, вероятно, завершится весной 2023 года.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что ВСУ проведут военную кампанию с целью освобождения Крыма.

По его словам, операция украинских войск обязательно должна состояться.

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