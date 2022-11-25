УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

Крым – чемодан без ручки: ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс – Грабский

Андрей Ганжа

политический обозреватель

25 ноября 2022, 19:24

Оккупанты способны пойти на "жест доброй воли" в Крыму, но режим Владимира Путина даже при таком сценарии может остаться у власти в РФ, считает Сергей Грабский.

ВСУ, Грабский
Освобождение Крыма выглядит сейчас более реальным, чем деокупация Донбасса – Грабский / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Войска России активно готовятся к удержанию захваченного Крымского полуострова. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оккупанты делают железобетонные конструкции и перевозят их в направлении Армянска. Город расположен на севере Перекопского перешейка в Крыму, который называют "воротами" на полуостров. Россияне опасаются успешного продвижения армии Украины на мелитопольском направлении и приближения украинских войск к оккупированному полуострову.

В интервью Главреду полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал, как будет освобождаться Крым, объяснил, почему россияне могут повторить "жест доброй воли" на Крымском полуострове и рассказал, почему режим Владимира Путина в России сохранится даже после освобождения Крыма.

Президент Зеленский в интервью Financial Times жестко подчеркнул, что Украина не принимает вариантов, которые исключают освобождение Крыма. При этом он предположил возможность возвращения Крыма невоенным путем. Как вы думаете, какой способ деоккупации Крымского полуострова является наиболее вероятным?

В любом случае Крым будет возвращаться в Украину путем военно-политической операции. Речь идет о том, что Крым не обязательно будет освобождаться исключительно военной операцией. Противник может уйти с территории без боевых действий. В таком случае мы говорим о военно-политической операции, задачей которой будет установление конституционного строя на территории Крыма.

Сценарий не предусматривает активных боевых действий - штурма войск, и тому подобное. Это может произойти, в том числе, и в результате "жеста доброй воли" или определенных специфических действий - к примеру таких, как мы видели на Херсонщине и Киевщине уже во время активной фазы наших боевых действий.

Поэтому ничего удивительного нет - это можно принимать не как аксиому, а в качестве варианта действий. Конечно, сценарий не исключает реализации исключительно военной операции.

Таким образом, мы не исключаем варианта так называемого "жеста доброй воли" со стороны войск РФ в оккупированном Крыму?

Абсолютно. Мы же не кровожадные звери, мы не хотим там никого убивать и тому подобное. Если мирное население, оказавшееся на территории нашего Крыма, освободит полуостров, мы будем только благодарны. Это наша работа.

В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ строят укрепления на админгранице Херсонщины и Крыма. В частности, свозят конструкции в город Армянск. Ранее о подготовке оккупантов к "обороне" сообщали и в ГУР. Как вы считаете, когда следует ждать битву за Крым?

Здесь я не буду давать никаких прогнозов. Надо понимать, что есть последовательность определенных задач, которые выполняются. И Крым не на первом уровне их осуществления. О Крыме можно будет говорить после того, как мы выйдем на побережье Азовского моря. Но для этого сначала надо освободить Мелитополь и Токмак. Без блокировки противника на, если можно так выразиться, "острове Крым", говорить об освобождении полуострова невозможно.

В то же время нецелесообразно говорить о том, что мы сосредоточимся только на Крыме, когда не произошло рассечение сухопутного коридора на полуостров. Нет необходимости освобождать Крым без минимизации рисков для наших сил обороны.

По вашему мнению, к каким военным последствиям способно привести потенциальное освобождение Крыма? Может ли такой успех ВСУ стать финальным ударом для России, который приведет к завершению войны?

Нет. По моему убеждению – но это мое собственное мнение – освобождение Крыма выглядит более логичным, последовательным и легким по сравнению с освобождением Донбасса. Это связано, в том числе, и со спецификой задач, и географией.

Крым - как чемодан без ручки, очень трудно удержать. Поэтому вероятность "жеста доброй воли" именно на Крымском полуострове выглядит более высокой, чем повторение аналогичного маневра в Донетчине или проведение какой-либо операции в направлении Донецка с выходом на границы.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Как я понял, вы считаете, что потеря Крыма не приведет к серьезным военно-политическим последствиям для режима Путина…

Четко понимая, в каком состоянии находится российское общество, можно прийти к следующему выводу: если политический режим Путина доживет до этого времени, будет найдено оправдание, почему пришлось покинуть Крым. Российское общество воспримет это с пониманием, как было в случае с уходом из Херсона.

А ведь они придали Крыму "сакральный статус", потеря полуострова наверняка будет восприниматься как тотальный удар по нынешнему руководству в РФ…

Технически - да, я могу это предположить. Но когда мы дойдем до Крыма, об этой "сакральности" говорить уже будет очень сложно. Такая же "сакральность" была относительно Харьковщины и освобожденной части Херсонщины. Поверьте мне, если они уцелеют к тому времени, они объяснят своему населению, почему так произошло, чем продиктовано принятое решение.

новости Крыма война России и Украины Сергей Грабский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:30

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

Реклама
22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

22:05

"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

21:28

Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦВидео

21:04

Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

20:51

В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - ГенштабВидео

20:48

Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

19:40

Мы будем в свете, а они во тьмемнение

19:39

Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдатаВидео

19:32

"На Беларусь полетят HIMARS": Фейгин заявил, что Лукашенко панически боится войны с УкраинойВидео

19:24

Крым – чемодан без ручки: ВСУ будет легче освободить полуостров, чем Донбасс – Грабский

19:20

Брежнева попала в больницу

18:59

"Все мы смертные": Путин шокировал своим заявлением даже матерей погибших оккупантовВидео

18:43

Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно

18:28

Российские "методички" и раздетый 17-летний парень: СБУ поймала священников УПЦ МП на горячемуФотоВидео

18:05

Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС : Шмыгаль рассказал, где ситуация хуже всегоВидео

Реклама
17:58

Оккупанты скоро дадут деру из Украины, поэтому готовят провокацию в Белгороде - Свитан

17:30

Как сделать свечу дома из соли, зубочисток и масла: всё невероятно простоВидео

16:59

Ситуация может накалиться до 28 ноября: РФ готовится к обострению на границе - ГенштабВидео

16:36

Есть положительные новости: Гайдай рассказал о том, что творится на фронтеВидео

16:14

"Мы не отступим": Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине пережить эту зиму

16:07

Дрыгает ногой и имеет фиолетовые руки: появились новые слухи о болезни ПутинаВидео

15:48

"Пластическая операция ей уже не поможет": дочь Успенской без бюстгальтера навела шороха в Сети

15:41

Не только ошейник и поводок: что нужно купить собаке для комфортной жизни

15:07

Хотел заработать денег на свадьбу: российский контрактник вернулся домой в гробу

14:57

Более 90% украинцев готовы терпеть жизнь без света и тепла ради членства в ЕС - Зеленская

14:48

Не уступает дизайнерскому и стоит копейки: как сделать новогодний венок своими рукамиВидео

14:07

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Ford Ranger

14:06

"Это национальные решения": генсек НАТО прокомментировал идею Польши переместить Patriot в Украину

13:37

Отключение света в Украине: 30% потребителей до сих пор без электричества, ремонту мешает погодаВидео

13:23

"Не спонсор терроризма, а обычный гопник": эксперт объяснил, почему решение ЕП о РФ запоздало

13:06

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

13:00

"Слова не защитят от ракет": глава МИД Британии после встречи с Зеленским пообещал помощь УкраинеВидео

12:26

Частичный блэк-аут фактически состоялся: почти вся генерация "легла"мнение

12:25

"Ужасное начало зимы": Столтенберг объяснил гнев Путина, с которым тот обстреливает УкраинуВидео

12:18

В Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами реклама

Реклама
12:09

Все обомлели: Лолита опозорила Киркорова за "голый" наряд на сценеВидео

12:06

"Капитуляции в обмен на свет не будет": Подоляк заявил, что Украина не боится жалких угроз РФВидео

12:04

Чем полезен авокадо для женщин и мужчин

12:00

Эскадрилья сбитых летчиков: почему Медведчук может рассчитывать только на Ялтумнение

11:55

Галкин прокомментировал щемящее фото девочки, которой заряжали ингалятор на заправке

11:49

Три области завалит снегом: синоптик рассказал, куда уже сегодня придет зимаВидео

11:26

Хотел повторить "подвиг" прадеда и пошел добровольцем: в Украине ликвидировали оккупанта из Томска

11:24

ЕС применит тактику "тысячи порезов" против РФ после ее признания спонсором терроризма – ЧорновилВидео

11:08

"Самый сложный этап пройден": в Укрэнерго сообщили, что скоро закончатся аварийные отключения

10:55

Перемирие - единственный шанс для Путина победить, Запад должен усилить поддержку Украины - CNN

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять