Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля

- В Запорожье и области будут действовать графики отключений света
- Ограничения в максимальных объемах будут действовать также для бизнеса и промышленности
6 февраля в Запорожье и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что ограничения будут действовать по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с целью стабилизации работы объединенной энергосистемы.
Отключения будут осуществляться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключений.
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
