Света станет больше - новые графики отключений в Запорожской области 6 февраля

В Запорожской области введут почасовые графики отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Графики отключения света для Запорожской области на 6 февраля/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Запорожье и области будут действовать графики отключений света

Ограничения в максимальных объемах будут действовать также для бизнеса и промышленности

6 февраля в Запорожье и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что ограничения будут действовать по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с целью стабилизации работы объединенной энергосистемы.

Отключения будут осуществляться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключений.

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 6 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, состояние энергетической системы Украины остается сложным, есть вероятность дальнейшего усиления графиков отключений электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В то же время в Украине планируют провести перерасчет коммунальных начислений. Премьер Свириденко сообщила, что гражданам не придется оплачивать услуги, которые фактически не предоставлялись из-за отсутствия электроэнергии, воды или тепла в результате российских обстрелов.

Дарницкую теплоэлектроцентраль в Киеве посетили послы и представители более 60 иностранных дипломатических миссий. Делегации продемонстрировали последствия ракетных ударов по объекту критической энергетической инфраструктуры.

