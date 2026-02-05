Наследство без завещания: кому и в какой очереди достанется имущество

Наследство без завещания часто становится причиной конфликтов. Кому достанется имущество по закону и как действовать, чтобы избежать судов.

О чем вы узнаете:

Кто имеет право на наследство

Что вы получите вместе с наследством

Вопрос наследования нередко становится серьезным испытанием для семьи, особенно если умерший не оставил завещания. В такой ситуации распределение имущества происходит в соответствии с Гражданским кодексом Украины, который предусматривает четкую иерархию — пять очередей наследников.

Каждая следующая очередь получает право на наследство только при условии отсутствия наследников предыдущей, их отказа от имущества или отстранения от наследования по решению суда. Непонимание этой системы часто приводит к затяжным конфликтам и многолетним судебным спорам. Именно поэтому знание своих прав, очередности и сроков является ключом к сохранению семейного имущества. Главред расскажет об этом более подробно.

Общий принцип наследования без завещания

Как объясняют на канале "Наказ — наследственное, семейное, военное право", украинское законодательство построено так, чтобы имущество умершего оставалось в кругу ближайших родственников. Если завещания нет, наследство распределяется исключительно по закону — по принципу очередности.

Право каждой следующей очереди возникает только в случае:

отсутствия наследников предыдущей очереди;

их официального отказа от наследства;

отстранения от наследования по решению суда (например, из-за недостойного поведения).

Очередность наследников по закону

Первая очередь — ближайшие родственники

К первой очереди относятся:

дети наследодателя (в том числе зачатые при жизни и рожденные после смерти);

супруг, переживший умершего;

родители.

Все наследники этой очереди имеют равные доли. Например, если после смерти лица остались жена и двое детей, все имущество будет разделено между ними поровну — по 1/3 каждому.

Вторая очередь — расширенный круг родственников

Если наследников первой очереди нет или они не приняли наследство, право переходит ко второй очереди, в которую входят:

родные братья и сестры;

бабушка и дедушка как со стороны матери, так и со стороны отца.

На практике наследникам этой очереди часто приходится документально подтверждать родственные связи через архивы, особенно если свидетельства были утеряны.

Третья очередь — дядя и тетя

К третьей очереди относятся родные дядя и тетя наследодателя. Они привлекаются к наследованию довольно редко — только при полном отсутствии представителей первых двух очередей.

Четвертая очередь — сожители

Одна из самых проблемных категорий. Четвертая очередь — это лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента его смерти.

Основная сложность заключается в доказательстве факта совместного проживания. В большинстве случаев это осуществляется через суд с привлечением свидетелей, совместных счетов, договоров, фото и других доказательств.

Пятая очередь — дальние родственники и иждивенцы

К пятой очереди относятся:

другие родственники до шестой степени родства включительно (двоюродные внуки, племянники и т. д.);

иждивенцы умершего, которые не были членами его семьи, но получали от него регулярную материальную помощь, которая была основным источником существования.

Правила, о которых стоит знать каждому наследнику

Независимо от очереди наследования, действуют общие обязательные нормы.

1. Шестимесячный срок

В течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Исключение: если наследник проживал вместе с умершим по одному адресу (что подтверждается регистрацией), он считается принявшим наследство автоматически.

Пропуск срока обычно означает утрату права на наследство, которое можно восстановить только через суд и при наличии уважительных причин (тяжелая болезнь, военные действия и т. п.).

2. Наследование долгов

Вместе с имуществом наследник наследует и долги умершего. Однако ответственность ограничивается стоимостью полученного наследства. Платить больше, чем стоит унаследованное имущество, закон не обязывает.

3. Право представления

Если наследник умер раньше наследодателя, его доля переходит к его детям. Например, если сын наследодателя умер, право на его часть получают внуки. Это правило позволяет сохранить справедливое распределение имущества в пределах семейной ветви.

Оформление наследства — это юридически сложный процесс, требующий внимательности и знания закона. Понимание очередности наследования и соблюдение сроков позволяет не только получить положенное имущество, но и обезопасить себя от мошенничества и затяжных судебных споров.

Об источнике: YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное" YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное" принадлежит украинской юридической компании "Наказ" и предназначен для предоставления полезных юридических советов широкой аудитории. Основная тематика сосредоточена на жизненных ситуациях, таких как наследование, налоги, операции с недвижимостью, семейное и миграционное право. Видеоконтент ведет адвокат Наталья Чацкис, которая делится профессиональными разъяснениями и практическими рекомендациями. Цель канала — помочь украинским семьям лучше понимать законодательство и ориентироваться в сложных правовых вопросах. Канал позиционируется как надежный источник юридической информации, повышающий правовую осведомленность зрителей.

