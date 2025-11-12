Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

О чем вы узнаете:
- Стоит ли составлять завещание
- Способы наследования имущества
Традиционно завещание считают основным способом передачи имущества по наследству, однако юридические эксперты все чаще отмечают, что этот документ имеет ряд недостатков и не всегда гарантирует выполнение воли наследодателя.Главред расскажет более подробно.
Проблемы традиционного завещания
Главная проблема завещания заключается в возможности его обжалования родственниками, которые не получили имущества. Кроме того, законодательство предусматривает право на обязательную долю в наследстве для определенных категорий лиц - нетрудоспособных детей, родителей, мужа или жены - независимо от содержания завещания.
Альтернативные и более надежные способы наследования имущества
Юристы советуют рассмотреть три основные альтернативы, которые могут обеспечить более надежное и бесспорное исполнение воли собственника.
Договор дарения (дарственная)
- Суть: Имущество - квартира, дом или земельный участок - переходит в собственность одаренного сразу после подписания и нотариального удостоверения договора.
- Преимущества: Высочайшая надежность: после оформления дарственной имущество уже принадлежит одаренному. После смерти дарителя такой договор невозможно оспорить.
- Недостатки: Даритель теряет право собственности еще при жизни.
Если одаряемый не является родственником первой или второй степени родства, нужно уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.
Видео об альтернативах завещания можно посмотреть здесь:
Договор пожизненного содержания
- Суть: Будущий наследник берет на себя обязательства обеспечивать владельца имущества пожизненным уходом, питанием или другими услугами, а после смерти отчуждателя получает право собственности на имущество.
- Преимущества: Собственник остается владельцем имущества до смерти Получает гарантированный уход и поддержку. Договор практически невозможно оспорить в суде. Имущество не входит в наследственную массу и не подлежит обязательной доле.
- Недостатки: Приобретатель должен добросовестно выполнять все условия договора.
Если условия нарушены - договор может быть расторгнут в судебном порядке.
Наследственный договор
- Суть: Приобретатель обязуется выполнять определенные действия имущественного или неимущественного характера до или после смерти отчуждателя. В обмен на это отчуждатель передает ему право собственности на имущество после своей смерти.
- Преимущества: Возможность выдвигать конкретные условия и требования к будущему наследнику. Имущество не входит в наследственную массу и не подлежит распределению между другими наследниками.
- Недостатки: После заключения договора отчуждатель теряет право распоряжаться имуществом. Договор может быть расторгнут через суд в случае невыполнения условий.
Каждый из приведенных способов имеет свои преимущества и риски, юристы советуют внимательно взвешивать все "за" и "против", учитывая конкретную жизненную ситуацию, чтобы выбрать наиболее безопасный и эффективный способ передать имущество. в некоторых случаях альтернативные договоры могут оказаться значительно надежнее традиционного завещания.
Вас может заинтересовать:
- Стоит ли выключать бойлер на ночь: эксперты предупредили о скрытой опасности
- Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его
- Мужчина нашел странный сундук в саду: находка смутила даже копов
Об источнике: YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное"
YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное" принадлежит украинской юридической компании "Наказ" и предназначен для предоставления полезных юридических советов для широкой аудитории. Основная тематика сосредоточена на жизненных ситуациях, таких как наследование, налоги, операции с недвижимостью, семейное и миграционное право. Видеоконтент ведет адвокат Наталья Чацкис, которая делится профессиональными разъяснениями и практическими рекомендациями. Цель канала - помочь украинским семьям лучше понимать законодательство и ориентироваться в сложных правовых вопросах. Канал позиционируется как надежный источник юридической информации, повышающий правовую осведомленность зрителей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред