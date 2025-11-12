Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

Марина Иваненко
12 ноября 2025, 13:47
103
Юристы рассказали, почему завещание часто оспаривают и как избежать проблем. Три способа передать имущество надежно и без конфликтов.
Стоит ли составлять завещание?
Стоит ли составлять завещание? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Стоит ли составлять завещание
  • Способы наследования имущества

Традиционно завещание считают основным способом передачи имущества по наследству, однако юридические эксперты все чаще отмечают, что этот документ имеет ряд недостатков и не всегда гарантирует выполнение воли наследодателя.Главред расскажет более подробно.

Проблемы традиционного завещания

Главная проблема завещания заключается в возможности его обжалования родственниками, которые не получили имущества. Кроме того, законодательство предусматривает право на обязательную долю в наследстве для определенных категорий лиц - нетрудоспособных детей, родителей, мужа или жены - независимо от содержания завещания.

видео дня

Альтернативные и более надежные способы наследования имущества

Юристы советуют рассмотреть три основные альтернативы, которые могут обеспечить более надежное и бесспорное исполнение воли собственника.

Договор дарения (дарственная)

  • Суть: Имущество - квартира, дом или земельный участок - переходит в собственность одаренного сразу после подписания и нотариального удостоверения договора.
  • Преимущества: Высочайшая надежность: после оформления дарственной имущество уже принадлежит одаренному. После смерти дарителя такой договор невозможно оспорить.
  • Недостатки: Даритель теряет право собственности еще при жизни.

Если одаряемый не является родственником первой или второй степени родства, нужно уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Видео об альтернативах завещания можно посмотреть здесь:

Договор пожизненного содержания

  • Суть: Будущий наследник берет на себя обязательства обеспечивать владельца имущества пожизненным уходом, питанием или другими услугами, а после смерти отчуждателя получает право собственности на имущество.
  • Преимущества: Собственник остается владельцем имущества до смерти Получает гарантированный уход и поддержку. Договор практически невозможно оспорить в суде. Имущество не входит в наследственную массу и не подлежит обязательной доле.
  • Недостатки: Приобретатель должен добросовестно выполнять все условия договора.

Если условия нарушены - договор может быть расторгнут в судебном порядке.

Наследственный договор

  • Суть: Приобретатель обязуется выполнять определенные действия имущественного или неимущественного характера до или после смерти отчуждателя. В обмен на это отчуждатель передает ему право собственности на имущество после своей смерти.
  • Преимущества: Возможность выдвигать конкретные условия и требования к будущему наследнику. Имущество не входит в наследственную массу и не подлежит распределению между другими наследниками.
  • Недостатки: После заключения договора отчуждатель теряет право распоряжаться имуществом. Договор может быть расторгнут через суд в случае невыполнения условий.

Каждый из приведенных способов имеет свои преимущества и риски, юристы советуют внимательно взвешивать все "за" и "против", учитывая конкретную жизненную ситуацию, чтобы выбрать наиболее безопасный и эффективный способ передать имущество. в некоторых случаях альтернативные договоры могут оказаться значительно надежнее традиционного завещания.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное"

YouTube-канал "Наказ - адвокат, налоги, миграционное" принадлежит украинской юридической компании "Наказ" и предназначен для предоставления полезных юридических советов для широкой аудитории. Основная тематика сосредоточена на жизненных ситуациях, таких как наследование, налоги, операции с недвижимостью, семейное и миграционное право. Видеоконтент ведет адвокат Наталья Чацкис, которая делится профессиональными разъяснениями и практическими рекомендациями. Цель канала - помочь украинским семьям лучше понимать законодательство и ориентироваться в сложных правовых вопросах. Канал позиционируется как надежный источник юридической информации, повышающий правовую осведомленность зрителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

завещание Украина День юриста интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

15:00Фронт
Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:49Фронт
В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Последние новости

15:00

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

14:45

Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знаетВидео

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

14:16

Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
14:14

До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

14:05

Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже: три логических объяснения

13:53

С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

13:49

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

Реклама
13:48

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

13:47

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

13:19

Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

13:18

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:11

Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

Реклама
12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

Реклама
08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять