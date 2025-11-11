Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

Пользователи разделились в своей версии о том, что именно нашел мужчина.

Мужчина нашел странный сундук в саду / коллаж: Главред, фото: Reddit

Британец предполагает, что нашел гроб или саркофаг

К месту находки приехали двое правоохранителей

Житель Британии, когда копал и работал в своем саду, наткнулся на забытую и старую металлическую коробку. Мужчина рассказывает, что сразу подумал, что это может быть саркофаг или могила человека. Фото с места работ он выложил в заметке в Reddit.

Британец предполагает, что это мог быть именно гроб или саркофаг. На то он имеет две причины так думать.

"По картам примерно 1850 года на этом месте была часовня. Я обратился к археологической группе, связанной с советом, но пока не получил ответа", - рассказал британец.

Несмотря на обращение в полицию, правоохранители, по его словам, не проявили интереса расследовать находку, если не будут найдены кости. В поисках ответов мужчина добавил, что сообщил копам, но к его удивлению приехало лишь двое правоохранителей.

Они не знали, что с этим делать, и были довольны, когда не нашли костей. По словам британца, во время дальшейшего поиска под землей, он обнаружил несколько находок.

"Конструкция достигает примерно 3-4 фута (1-1,2 метра) вглубь. Примечательно, что на полтора фута (45 см) вниз стены значительно толще. Дно прочное и соединенное со стенами, поэтому фактически содержимое полностью заперто внутри. Любые идеи у вас есть, что же это может быть?" - подытожил мужчина.

Фото: Reddit

Пользователи разделились в своей версии о том, что это может быть. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"А куда возвращен объект? Это хороший способ определить, могила ли это. Кстати, когда-то я нашел человеческий череп, копая землю. Случайно сделал отверстие в черепе, просунул руку в зубы и глазницы";

"Традиционно церкви хоронили людей лицом на восток, по направлению к Иерусалиму. Поэтому это может быть саркофаг".

"Откройте его. Или вы найдете кости, из которых можно сложить скелет, или наткнетесь на что-то другое. В любом случае - ничего не теряете".

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

