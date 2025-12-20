Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

Чтобы вернуть меду жидкую консистенцию, достаточно нескольких простых шагов.

https://glavred.info/lifehack/kak-sdelat-kristallizovannyy-med-snova-zhidkim-ob-etom-tryuke-malo-kto-znaet-10725656.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Почему кристаллизуется мед

Что делать чтобы мед не кристаллизовался

Как сделать мед жидким

Мед - натуральный продукт, который со временем кристаллизуется. Это абсолютно естественный процесс и это не означает, что мед испортился. Наоборот, по словам основателя компании Bee Raw Зика Фримена, частично или полностью закристаллизованный мед может иметь даже более насыщенный вкус. Об этом пишет Real Simple.

Главред расскажет, как вернуть меду текучую консистенцию без потери пользы.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

Как сделать мед жидким

Самое важное правило - не перегревать. Мед очень чувствителен к высоким температурам и если его вскипятить, он потеряет питательные свойства и может даже карамелизироваться. Переложите нужное количество меда в стеклянную банку и поставьте ее в миску с теплой водой. Оптимально держать банку 5-10 минут, чтобы кристаллы постепенно растворились. Вода должна быть выше уровня меда, но важно следить, чтобы она не попала внутрь контейнера.

Как хранить мед, чтобы он не кристаллизовался

Чтобы мед оставался жидким как можно дольше, рекомендуем не держать мед в холодильнике. Низкие температуры только ускоряют процесс кристаллизации, поэтому оптимальным будет хранить его при комнатной температуре и подальше от прямых солнечных лучей. Так мед будет сохранять свою естественную консистенцию и вкус.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред