В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

О чем идет речь в материале:
- Как проверить мед
- Какой должен быть настоящий мед
- Как проверить в домашних условиях мед в домашних условиях
Украинский мед всегда пользовался большой популярностью благодаря своей природной пользе и разнообразию сортов, но из-за сложных погодных условий и влияния войны в этом году мед стал еще более ценным продуктом. Как отмечает телеведущий и эксперт по качеству продуктов Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1", в лучшие времена украинцы производили 60 тысяч тонн меда. И в Украине более 300 тысяч пасечников.
Главред выяснил, как выбрать качественный мед.
Какой мед не кристаллизуется
Среди популярных видов меда - гречишный, липовый, разнотравье и акациевый.
"Акациевый мед светлый и всегда прозрачный, он не кристаллизуется", - объясняет Грубич.
Другие медовые сорта естественно кристаллизуются, что является признаком их подлинности.
Смотрите видео о том, как узнать натуральный ли мед или нет:
Почему мед не пахнет медом - как должен пахнуть мед
Эксперт советует обращать внимание на запах.
"Если очень резкий химический запах, то это означает, что, возможно, добавили ароматизаторы и перед вами вообще не мед, а какой-то сироп сваренный сахарный", - говорится в видео.
Также стоит оценивать консистенцию, ведь настоящий мед сначала жидкий, но через несколько недель он кристаллизуется.
"Если он очень жидкий и это не акационный мед, то, возможно, перед продажей хозяева его переплавили, то есть нагрели, и тогда кристаллизация превращается снова в жидкостное состояние", - предостерегает Грубич.
Как отличить настоящий мед от подделки
Мед часто подделывают, ведь настоящий продукт имеет высокую цену.
"Мед очень часто фальсифицируют. Можно окрасить любой сироп карамельным, можно добавить 10% натурального меда к искусственному и реализовать как настоящий. Одним словом, способов подделки меда очень много", - объясняет эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко.
Чтобы не купить фальсификат, Сидоренко советует знать пасечника лично или проверять сертификацию производителя.
"Если производитель экспортирует свой мед в Западную Европу или в Соединенные Штаты, то у него обязательно есть разрешительные документы, и этот мед проходит строгую проверку соответствующих органов государственных", - добавляет она.
Как проверить есть ли сахар в меде
Существуют простые методы проверки меда дома. Капля меда на листке бумаги не должна пропитывать его, а разведение меда в теплой воде с добавлением йода позволяет проверить наличие крахмала, ведь настоящий мед не меняет цвет воды.
Следуя этим простым советам, вы сможете выбирать настоящий украинский мед и не рисковать купить подделку.
Вам также может быть интересно:
- Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историю
- "Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была
- Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубца
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред