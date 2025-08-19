В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкой

Распознать натуральный мед среди десятков разновидностей на рынке и избежать фальсификата можно с помощью нескольких простых лайфхаков, указывает эксперт.

https://glavred.info/life/v-ukraine-nachali-massovo-poddelyvat-med-na-chto-obratit-vnimanie-pered-pokupkoy-10691060.html Ссылка скопирована

Как проверить в домашних условиях мед - как должен пахнуть мед / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как проверить мед

Какой должен быть настоящий мед

Как проверить в домашних условиях мед в домашних условиях

Украинский мед всегда пользовался большой популярностью благодаря своей природной пользе и разнообразию сортов, но из-за сложных погодных условий и влияния войны в этом году мед стал еще более ценным продуктом. Как отмечает телеведущий и эксперт по качеству продуктов Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1", в лучшие времена украинцы производили 60 тысяч тонн меда. И в Украине более 300 тысяч пасечников.

Главред выяснил, как выбрать качественный мед.

видео дня

Какой мед не кристаллизуется

Среди популярных видов меда - гречишный, липовый, разнотравье и акациевый.

"Акациевый мед светлый и всегда прозрачный, он не кристаллизуется", - объясняет Грубич.

Другие медовые сорта естественно кристаллизуются, что является признаком их подлинности.

Смотрите видео о том, как узнать натуральный ли мед или нет:

Почему мед не пахнет медом - как должен пахнуть мед

Эксперт советует обращать внимание на запах.

"Если очень резкий химический запах, то это означает, что, возможно, добавили ароматизаторы и перед вами вообще не мед, а какой-то сироп сваренный сахарный", - говорится в видео.

Также стоит оценивать консистенцию, ведь настоящий мед сначала жидкий, но через несколько недель он кристаллизуется.

"Если он очень жидкий и это не акационный мед, то, возможно, перед продажей хозяева его переплавили, то есть нагрели, и тогда кристаллизация превращается снова в жидкостное состояние", - предостерегает Грубич.

Как отличить настоящий мед от подделки

Мед часто подделывают, ведь настоящий продукт имеет высокую цену.

"Мед очень часто фальсифицируют. Можно окрасить любой сироп карамельным, можно добавить 10% натурального меда к искусственному и реализовать как настоящий. Одним словом, способов подделки меда очень много", - объясняет эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко.

Чтобы не купить фальсификат, Сидоренко советует знать пасечника лично или проверять сертификацию производителя.

"Если производитель экспортирует свой мед в Западную Европу или в Соединенные Штаты, то у него обязательно есть разрешительные документы, и этот мед проходит строгую проверку соответствующих органов государственных", - добавляет она.

Как проверить есть ли сахар в меде

Существуют простые методы проверки меда дома. Капля меда на листке бумаги не должна пропитывать его, а разведение меда в теплой воде с добавлением йода позволяет проверить наличие крахмала, ведь настоящий мед не меняет цвет воды.

Следуя этим простым советам, вы сможете выбирать настоящий украинский мед и не рисковать купить подделку.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред