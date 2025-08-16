Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историю

Историки и исследователи раскрыли правду о настоящей прародине славян и объяснили, почему Россия до сих пор скрывает этот факт.

https://glavred.info/culture/otkuda-vzyalis-slavyane-i-chto-skryvaet-kreml-fakty-menyayushchie-istoriyu-10690145.html Ссылка скопирована

Откуда взялись славяне - где прародина славян и что скрывает Кремль / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Где прародина славян

Откуда взялись славяне

Какая история славян

История славянского мира имеет четкие научные факты, которые противоречат официальной российской пропаганде. Исследования ученых подтверждают, что прародина славян никогда не была на территории современной России, а Кремль эту правду умалчивает. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, кто относится к славянам.

видео дня

Где была прародина славян

Галимов объясняет, что термин "прародина славян" означает условную территорию в Восточной Европе, где веками формировались будущие славянские народы.

"Сейчас историки сходятся на том, чтобы прародиной славян следует считать земли, простирающиеся от Днепра на востоке и до Вислы на западе", - говорится в видео

Перед этим, по словам историка, в научных кругах велись горячие дискуссии - к какой именно реке привязать место происхождения славянских народов: Одеру, Дунаю, Висле или Днепру. Но во всех версиях есть один неоспоримый факт.

"Ни одна из этих версий никогда не включала территорию России. Если говорить простым языком, Россия в первую очередь не была домом славян", - указывает Галимов.

Он подчеркивает принципиальную разницу между историей Украины и России.

"Мы можем с уверенностью говорить, что часть нашей территории была древним домом славян, их прародиной. А вот россияне должны были бы рассказывать в своих школах, что славяне пришли и на территорию современной России с земель, которые сегодня входят в состав Польши, Беларуси и Украины. Для людей с имперским мышлением это факт просто недопустим", - отмечает он.

Смотрите видео о том, почему украинцы славяне:

Как Кремль переписывает историю

Этот тезис подтверждает и украинский видеоблогер, автор YouTube-канала по истории "Vox Veritatis", педагог и соавтор учебников по истории Украины Виталий Дрибница. Он рассказывает о дискуссиях, которые велись в России в 90-х годах после распада СССР.

"Тогда было две школы. Петербургская школа предлагала выстраивать историю, отталкиваясь от современных границ России. Они пытались доказать, что первой столицей Рюриковичей было Рюриково Городище или Ладога, расположенные в районе озера Ильмень. Путина даже возили туда, чтобы он профинансировал проект, но почему-то ему идея не понравилась. В противовес им выступила Московская школа, которая традиционно для России настаивала на том, что источники нам говорят о Киеве. Она утверждала: "Киев был в составе России, значит давайте тянуть историю оттуда". Именно эта российская имперская школа победила", - указывает Мелочь.

Почему Киев важен для россиян

Дрибница отмечает, что сегодня эта идея закреплена в образовании и медиа в России. Именно поэтому россияне до сих пор считают Киев "их городом"

"Есть система государственного школьного образования, которая это продуцирует, есть средства массовой информации, которые пасутся на этом... Нет историков, которые бы сказали... давайте формировать миф о своей государственности вокруг Ладоги, вокруг Московского княжества, Тверского, Владимиро-Суздальского и так далее. Нет, они этот миф втянут на Среднее Поднепровье", - указывает он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред