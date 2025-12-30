"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Кратко:
- Украина не может просто отказаться от оккупированных территорий
- На Донбассе живут около 300 тысяч человек
- Там находится украинская армия и есть пострадавшие от войны
Спор об оккупированных территориях Украины остается ключевым вопросом в переговорах Киева и Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил возможный компромиссный вариант по Донецкой и Луганской областей в интервью Fox News.
"Мы не можем просто оттуда уйти - это выходит за рамки нашего законодательства. Мы не можем просто отказаться от своих территорий. И дело не только в законе. Там живут люди - около 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять этих людей. Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия", - сказал президент.
Предложение создания свободной экономической зоны
В то же время Зеленский предложил возможный компромисс в виде создания свободной экономической зоны с особыми правилами:
"Речь идет не только о праве, но и о реальности на земле. Поэтому мы предложили, как я считаю, компромисс: создание свободной экономической зоны. Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна сделать зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".
Решение зависит от украинских избирателей
Зеленский подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от украинских избирателей:
"Если будет принято решение о создании подобной экономической зоны, то референдум станет способом или утвердить его, или отклонить".
Отвод ВСУ с Донбасса - мнение военного
Как писал Главред, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий выразил сомнение относительно возможности отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках переговоров с Россией.
По его словам, территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а любая уступка требовала бы проведения референдума.
"С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Прежде всего, за эти территории гибли наши побратимы, а для врага это будет плацдарм", - подчеркнул Пясецкий.
Он также отметил, что большинство военных считают: даже если Россия временно остановит активные боевые действия, это не означает, что война завершится навсегда.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
