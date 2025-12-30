Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Руслан Иваненко
30 декабря 2025, 10:50
391
Президент Украины рассказал о новых подходах к сложным переговорам с Россией.
Зеленский, Донецк
Какие шаги могут изменить ситуацию на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Главред

Кратко:

  • Украина не может просто отказаться от оккупированных территорий
  • На Донбассе живут около 300 тысяч человек
  • Там находится украинская армия и есть пострадавшие от войны

Спор об оккупированных территориях Украины остается ключевым вопросом в переговорах Киева и Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил возможный компромиссный вариант по Донецкой и Луганской областей в интервью Fox News.

"Мы не можем просто оттуда уйти - это выходит за рамки нашего законодательства. Мы не можем просто отказаться от своих территорий. И дело не только в законе. Там живут люди - около 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять этих людей. Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия", - сказал президент.

видео дня

Предложение создания свободной экономической зоны

В то же время Зеленский предложил возможный компромисс в виде создания свободной экономической зоны с особыми правилами:

"Речь идет не только о праве, но и о реальности на земле. Поэтому мы предложили, как я считаю, компромисс: создание свободной экономической зоны. Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна сделать зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Решение зависит от украинских избирателей

Зеленский подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от украинских избирателей:

"Если будет принято решение о создании подобной экономической зоны, то референдум станет способом или утвердить его, или отклонить".

Отвод ВСУ с Донбасса - мнение военного

Как писал Главред, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий выразил сомнение относительно возможности отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках переговоров с Россией.

По его словам, территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а любая уступка требовала бы проведения референдума.

"С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Прежде всего, за эти территории гибли наши побратимы, а для врага это будет плацдарм", - подчеркнул Пясецкий.

Он также отметил, что большинство военных считают: даже если Россия временно остановит активные боевые действия, это не означает, что война завершится навсегда.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский мирное урегулирование война на Донбассе новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

11:13Синоптик
"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:50Война
У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 году

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 году

10:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Последние новости

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчас

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

Реклама
10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

Реклама
08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

Реклама
21:54

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"Видео

21:41

Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять