"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

Спор об оккупированных территориях Украины остается ключевым вопросом в переговорах Киева и Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил возможный компромиссный вариант по Донецкой и Луганской областей в интервью Fox News.

"Мы не можем просто оттуда уйти - это выходит за рамки нашего законодательства. Мы не можем просто отказаться от своих территорий. И дело не только в законе. Там живут люди - около 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять этих людей. Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия", - сказал президент. видео дня

Предложение создания свободной экономической зоны

В то же время Зеленский предложил возможный компромисс в виде создания свободной экономической зоны с особыми правилами:

"Речь идет не только о праве, но и о реальности на земле. Поэтому мы предложили, как я считаю, компромисс: создание свободной экономической зоны. Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна сделать зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Решение зависит от украинских избирателей

Зеленский подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от украинских избирателей:

"Если будет принято решение о создании подобной экономической зоны, то референдум станет способом или утвердить его, или отклонить".

Отвод ВСУ с Донбасса - мнение военного

Как писал Главред, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий выразил сомнение относительно возможности отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей в рамках переговоров с Россией.

По его словам, территориальная целостность Украины закреплена в Конституции, а любая уступка требовала бы проведения референдума.

"С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Прежде всего, за эти территории гибли наши побратимы, а для врага это будет плацдарм", - подчеркнул Пясецкий.

Он также отметил, что большинство военных считают: даже если Россия временно остановит активные боевые действия, это не означает, что война завершится навсегда.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

