У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 году

Мария Николишин
30 декабря 2025, 10:15
Зеленский подчеркнул, что Путин будет вынужден мобилизовать народ.
Зеленский назвал условие завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Численность армии РФ впервые перестала расти
  • Количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь
  • Вероятно, война может завершиться в 2026 году

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что в предыдущие годы страна-агрессор ежемесячно мобилизовывала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация изменилась.

По его словам, впервые количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, из-за чего общая численность войск перестала увеличиваться.

"В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают. Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти. Поэтому мы считаем, что в 2026-м, дай Бог, мы остановим войну. Иначе Путин будет вынужден мобилизовать народ, а он этого не хочет - потому что имеет проблемы со своим обществом", - отметил Зеленский.

Зеленский о завершении войны - видео:

Призыв в армию в России

Ранее российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Он предусматривает, что с 1 января 2026 года призыв граждан, не состоящих в запасе, будет происходить в течение всего года с 1 января по 31 декабря.

В украинском Центре стратегических коммуникаций заявили, что таким образом Кремль планирует отправлять на войну еще больше своих граждан.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, майор ВСУ Олег Ширяев говорил, что российские захватчики в войне против Украины не дошли до реализации всех целей, которые имели в начале полномасштабного вторжения. Он убежден, что все время, которое будет при перемирии, россияне будут тратить на подготовку нового этапа войны.

Ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий заявлял, что окружение российского диктатора Владимира Путина убеждает его, что армия лидера Кремля имеет успехи на фронте, а экономика все еще якобы держится на плаву. Именно поэтому сам Путин считает возможным воевать дальше. Однако РФ будет воевать "сколько сможет", а не "сколько захочет".

В то же время, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что в феврале 2026 года откроется реальная возможность достичь соглашения о прекращении войны в Украине. По его словам, это время является наиболее благоприятным как для Киева, так и для Москвы.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины война России и Украины Мобилизация в России
