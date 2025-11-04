Укр
Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

Юрий Берендий
4 ноября 2025, 17:38обновлено 4 ноября, 18:17
Путин узаконил круглогодичный призыв в армию, превратив мобилизацию в непрерывный процесс для пополнения войск, истощенных войной против Украины.
Мобилизация в России - Путин подписал указ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • В России объявили об изменениях в процедуре призыва в армию
  • С 1 января 2026 года начнется непрерывный призыв в войска РФ
  • Указ Путина является лишь прикрытием для усиления мобилизации в России

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован на портале правовых актов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Подписанный президентом России закон предусматривает, что с 1 января 2026 года призыв граждан, не состоящих в запасе, будет происходить в течение всего года с 1 января по 31 декабря - на основании указа лидера страны-агрессора РФ.

При этом отправка призывников к местам службы будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законом также увеличен срок явки в военкомат по электронной повестке - теперь он составляет 30 дней с момента публикации повестки в соответствующем реестре (ранее - 20 дней). Эта норма уже вступила в силу, тогда как изменения по срокам призыва начнут действовать с начала 2026 года.

Автор законопроекта, украинофоб, председатель комитета Госдумы по обороне и активный пропагандист войны против Украины Андрей Картаполов объяснил, что нововведения имеют целью модернизировать систему призыва в соответствии с современными технологиями, равномерно распределить нагрузку на военкоматы и сделать процесс более удобным для призывников.

Как отреагировали в Украине на решение Путина о круглогодичном призыве

В украинском Центре стратегических коммуникаций отреагировали на изменения в правила призыва в России, подчеркнув, что Кремль планирует отправлять на войну еще больше своих граждан.

Теперь россиянам больше не придется ждать традиционных "весеннего" или "осеннего" призывов - мобилизация приобретает постоянный, круглогодичный характер.

"С 1 января по 31 декабря. Без праздников, выходных и пауз. Настоящая забота. К комплекту добавили еще и закон о призыве резервистов. Формально - "для охраны критически важных объектов" В итоге: "миротворец" Путин снова делает все возможное, чтобы россияне как можно скорее познакомились с реальностью фронта. Без задержек и очередей", - резюмируется в сообщении.

Круглогодичная мобилизация в России - какая настоящая цель Кремля и как изменится мобилизация в России

Как писал Главред, теперь россиян ожидает еще более жесткая мобилизация. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что круглогодичная мобилизация, введенная в России, может претерпеть изменения. Призыв будет продолжаться в течение всего года, однако это не означает, что все новобранцы сразу попадут в зону боевых действий. Коваленко пояснил, что сначала срочников будут переводить в статус контрактников после подписания соглашения с Минобороны РФ. А уже в следующем году, по его мнению, появятся законодательные изменения, которые сделают подписание контракта обязательным.

"И тогда у каждого российского мобилизованного от срочника до контрактника будет только один шаг. Это сделают обязательной нормой. И, действительно, Россия готовится воевать, по крайней мере в Украине, большим количеством человеческого ресурса, даже большим, чем она воюет сейчас", - резюмирует он.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, существует риск объявления всеобщей мобилизации в России, но это один из наименее желательных вариантов для Путина - у Москвы есть и другие способы усилить свои военные ресурсы, отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

В то же время Россия избегает открытого объявления мобилизации, фактически проводя ее скрыто через осенний призыв. Так, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев переводят в контрактники и отправляют на фронт, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук называет скрытой мобилизацией.

Хотя РФ теоретически способна мобилизовать миллион новых солдат, главная задача Украины и ее партнеров - не позволить врагу этого достичь, создав экономические и политические условия, при которых продолжать агрессию станет рискованно и невозможно, подчеркивает политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

новости России война в Украине Мобилизация в России





Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры

13:27

Российские дроны ударили по пригороду Харькова: разрушена пожарная часть, есть пострадавшиеФото

13:24

"Кутья" - не украинское слово: как предки когда-то называли праздничное блюдоВидео

