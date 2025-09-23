Укр
Читать на украинском
Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл "план Б" Кремля

Руслана Заклинская
23 сентября 2025, 09:48
Риски объявления мобилизации существуют, но Москва имеет два альтернативных пути, рассказал Павел Лакийчук.
Путин может отобрать армию вместо мобилизации: эксперт раскрыл 'план Б' Кремля
Путин и российские войска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы Лакийчука:

  • Для Путина мобилизация - наименее желательный вариант
  • Кремль может прибегнуть к мобилизации, если сочтет ее необходимой
  • Альтернативные пути - использовать белорусские войска, привлечь военных из КНДР

Риск объявления мобилизации в России существует, однако это один из наименее желательных вариантов для Владимира Путина. У Москвы есть и альтернативные пути усиления своих военных ресурсов. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

В Кремле, по словам Лакийчука, могут прибегнуть к мобилизации, если посчитают ее необходимой. Эксперт отметил, что у России есть еще два альтернативных варианта усиления своих сил.

"Первый - отобрать армию у Лукашенко. Учения в Беларуси завершились и россияне получили около 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока на территории республики присутствует российский контингент, остается возможность перехватить власть у Лукашенко для решения своих вопросов. Вероятность такого сценария невысока, однако Москва давно к этому стремится", - отметил Лакийчук.

Второй сценарий предусматривает привлечение военных ресурсов от КНДР. Лакийчук считает, что теоретически Путин мог бы рассчитывать на северокорейских солдат для усиления армии.

"Правда, говорят, что Путин "обул" его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль от Ына новую партию северокорейских солдат", - добавил он.

Будет ли РФ увеличивать призыв в армию

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал Главреду, что за первое полугодие 2025 года РФ мобилизовала около 150 тысяч человек, что почти не покрывает ежемесячные потери на фронте. Одновременно россияне планируют осеннее наступление на трех направлениях - Купянском, Покровском и Запорожском, из-за чего вынуждены перегруппировывать войска.

Из-за уменьшения желающих заключать контракты Кремль, вероятно, постепенно будет увеличивать ежемесячный призыв в рамках частичной мобилизации до 50-60 тысяч, преимущественно в небольших городах и отдаленных регионах, чтобы избежать протестов в крупных городах. По его мнению, срочников сразу на фронт не будут отправлять, но могут заставлять подписывать контракты.

Мобилизация в России - новости по теме

Как сообщал Главред, несмотря на заявления о наличии "неограниченного человеческого ресурса", Россия вынуждена обращаться за военными кадрами в КНДР. Это объясняется особенностями мобилизационной политики в РФ

Также Кремль пытается максимально контролировать свои мобилизационные ресурсы. Одним из проявлений этого является рост штрафов за неуведомление местных военкоматов о смене места жительства.

Кроме этого, Россия теоретически может мобилизовать миллион новых солдат. Однако главная задача для Украины и ее партнеров заключается в создании экономических условий, при которых продолжение агрессии станет не только рискованным, но и невозможным.

О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

мобилизация война в Украине война России и Украины Мобилизация в России Павел Лакийчук
