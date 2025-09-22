Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

Если российские оккупанты достигнут своей цели на Донбассе, Кремль может начать стратегическую наступательную операцию на юге, считает Павел Лакийчук.

Бойцы ВСУ наносят удары по оккупантам с помощью дронов, ожидается, что они выбьют врага из Купянска - Лакийчук / Коллаж: Главред

Силы обороны Украины продолжают противостоять российской армии на поле боя и наносят оккупантам существенные потери. Противник усилил давление на Купянск, где идут городские бои, и стремится вернуть под оккупационный контроль город, который украинские военные освободили осенью 2022 года. Зато ВСУ не только обороняются, но и контрнаступают в Донецкой области, окружая вражеские группировки в районе Доброполья.

В интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук рассказал, для чего россиянам Купянск, назвал их главную тактическую цель в Харьковской области, оценил вероятность мобилизации в России и возможности усиления оккупационных войск, и объяснил, при каком условии российские войска могут начать стратегическую наступательную операцию на юге Украины.

Российские оккупационные войска активно атакуют Купянск. Как известно, группы противника по газовой трубе зашли в населенный пункт Радьковка, после чего направились в Купянск и пытаются закрепиться на севере города. Если посмотреть на карту DeepState, серая зона распространяется на центр Купянска. Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию и выбивают оккупантов. Как вы оцениваете ситуацию в Купянске? Что могут планировать россияне на Купянском направлении?

Отдельные группы противника просачиваются в северные районы Купянска и пытаются закрепиться в многоэтажках. Там преимущественно двухэтажные и четырехэтажные дома. Если россияне успеют закрепиться, выбить их оттуда будет очень трудно.

Россиянам нужен Купянск для того, чтобы, во-первых, срезать нашу логистику на Лиманском направлении, которая сейчас очень важна. Во-вторых, и что главное - контроль над Купянском дает преимущество в использовании рокадной железной дороги, простирающейся вдоль линии фронта от Харькова до Луганщины, и позволяет маневрировать силами.

Но главное для россиян в Купянском районе - не сам Купянск, а Купянск-Узловой. Поселок расположен к югу от Купянска, и чтобы до него добраться, врагу необходимо пройти сам город и преодолеть ориентировочно 8 километров. Это железнодорожный узел, который тянется на несколько направлений: на запад - в сторону Харькова, на юг - на Лиманское направление, на восток - на оккупированное Сватово, а на север - на Валуйки Белгородской области и Воронежскую область, где у россиян тыловые районы.

Россиянам нужен не Купянск, а Купянск-Узловой для маневров на Лиманском направлении и контроля над железной дорогой - Лакийчук / DeepState

Замысел врага в Купянском районе был очевиден еще в январе-феврале этого года. Тогда россияне на севере в районе Двуречной и на юге вблизи Сеньково начали попытки создания плацдарма на западном берегу реки Оскол. На севере противнику это удалось, но на юге он забуксовал: бьется, но пробиться не может. Поэтому враг не смог охватить Купянский район так, как планировал ранее. Но ситуация на левобережье Оскола для нас неприятная. В секторе между Двуречной и Сеньково, который охватывает примерно 20 километров, сосредоточены наши силы. У них позади река, а давление идет с трех сторон. Поэтому обстановка там станет еще более сложной.

Сейчас наши военные работают над локализацией и ликвидацией российских группировок, которые попали на север Купянска. Наше командование сообщает, что тактические успехи врага удастся нивелировать. Операторы дронов активно работают над ближними переправами на севере Купянска и в районе Радьковки, откуда давит враг, а авантюра с трубой уже получила ответ со стороны Сил обороны Украины. Россияне и в дальнейшем будут пытаться прорвать украинскую оборону, но Купянск, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, им не по зубам.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Правильно ли я понимаю, что Купянск-Узловой нужен оккупантам для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшего охвата Славянска и Краматорска с севера?

Да. С юга россияне движутся по Покровско-Краматорско-Константиновскому направлению. Это понятно с точки зрения количества концентрации сил. Также они пытаются нанести фланговый удар с Лиманского направления, чтобы срезать весь Северский выступ.

Купянск рассматривается как генеральная подстраховка для наступления на Лиманское направление. Если врагу удастся захватить Купянск, на Лиманском направлении он сможет осуществить быстрый маневр. В случае недостатка сил, преимущество будет создаваться за счет быстрой переброски подразделений с одного направления на другое.

Оккупанты еще с начала года пытаются охватить Купянский в районах Двуречной и Сеньково, но планы проваливаются - Лакийчук / DeepState

Похоже, оккупанты считают, что ситуация для них выглядит оптимистично. Хватит ли у врага сил для реализации таких планов?

В конце декабря 2024 года они уже видели ситуацию для себя оптимистичной, но прошло 9 месяцев и ничего не получилось. Во время недавнего заседания Минобороны РФ, которое состоялось в конце августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов выступил с бравурным заявлением и рассказал, что российское наступление продолжится и осенью. Однако с военной точки зрения слова Герасимова свидетельствуют, что летнее наступление оккупантов провалилось. С точки зрения ресурсов, сроков и других составляющих все посыпалось, и теперь им надо перепланировать операцию. Слова Герасимова можно трактовать так, что россиянам не хватает ресурсов.

В прошлом декабре Путин и Белоусов на расширенной коллегии Минобороны были полны оптимизма и говорили в унисон, однако было одно "но". Белоусов попросил у Путина дополнительных человеческих и материальных ресурсов, а получил примерно такой ответ: нет, дорогой, ресурсов не будет - воюйте тем, что есть. Проходит 9 месяцев и теперь Герасимов говорит о недостатке ресурсов и необходимости усиления мобилизации или набора на контракт. В общем, россиянам надо где-то искать людей, ведь ресурсов не хватает.

Может ли Россия в такой ситуации объявить мобилизацию?

Риски мобилизации в России действительно существуют. Это наименее желательный сценарий для Путина. Впрочем, если в Кремле будут настроены, то прибегнут к этому варианту, даже несмотря на ситуацию на фронте.

Но у врага есть еще два варианта: он может воспользоваться внутренними и внешними ресурсами.

У россиян не хватает сил для масштабных операций, возможен сценарий новой мобилизации, предположил Лакийчук / Соцсети

Первый - отобрать армию у Лукашенко. Учения в Беларуси завершились и россияне получили примерно 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока на территории республики присутствует российский контингент, остается возможность перехватить власть у Лукашенко для решения своих вопросов. Вероятность такого сценария невысока, однако Москва давно к этому стремится.

Второй - задействовать ресурсы от главы КНДР Ким Чен Ына. Правда, говорят, что Путин "обул" его на деньги, поэтому неизвестно, получит ли Кремль от Ына новую партию северокорейских солдат.

Возможна частичная или всеобщая мобилизация?

Если будут мобилизационные мероприятия, Песков и компания быстро объяснят россиянам, что частичная мобилизация не отменялась. Можно будет покрутить хвостом, ведь Москве врать не привыкать. Более того, частичная от общей мобилизации в России отличается лишь названием, а реально грести будут всех, кого смогут.

Думаю, что в случае мобилизации российские власти не будут объявлять новый этап, а просто начнут соответствующие мероприятия. Если кто-то будет что-то спрашивать, то в ответ скажут, что продолжается "СВО". Или война. Они уже сами не знают, как это называть.

Оккупанты скованы на Донбассе, поэтому сейчас Россия не способна атаковать страны Балтии или Польшу, считает Лакийчук / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Россия готовит еще две наступательные операции. Как вы думаете, на каких направлениях они возможны?

Трудно сказать, о каких именно наступательных операциях говорил президент. Сейчас проводятся две российские стратегические операции: наземная, которая включает боевые действия на Донбассе и других фронтах войны, и воздушная - ее тоже можно назвать наступательной. Массированные удары - это составляющая стратегической наступательной операции.

Если президент подразумевал операции на земле, то как полагаю я и коллеги, Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить только одну стратегическую наземную операцию. Например, исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении. Тому подтверждением является повторная переброска на Покровское направление морпехов, которых ранее выводили для восстановления на юг из Сумской и Курской областей.

Скорее всего, россияне будут продолжать наступательную операцию именно на Донбассе. Для проведения второй операции параллельно им нужно вдвое больше сил. Сейчас враг не сможет провести новую стратегическую наступательную операцию, например, в Украине на юге, или против государств Балтии или Польши. Пока силы Путина скованы на Донбассе, нашим соседям бояться нечего.

Основной удар россиян по-прежнему будет на Донбассе, если они достигнут цели, могут начать операцию уже на юге - Лакийчук / DeepState

Впрочем, возможен вариант последовательных действий: если россияне, Боже упаси, добьются успеха на Донбассе и достигнут своих целей в рамках стратегической операции, то будут перегруппировывать силы. При таком сценарии перемещение сил на юг станет логичным шагом. Не исключен вариант с переброской войск в направлении Сум или Харькова, но, скорее всего, под угрозой будет именно юг.

В прошлом году россияне накапливали силы и рассчитывали на проведение именно двух операций параллельно. Однако из-за событий в Курской и Харьковский областях они не смогли провести перегруппировку - не хватило сил. Можно предположить разные сценарии, но если россияне не добьются успехов на Донбассе, вряд ли они смогут параллельно запустить еще одну стратегическую операцию.

Таким образом, россияне продолжат концентрировать основной удар на Донбассе?

Сейчас именно так и выглядит. Если будет переформатирование и перепланирование наступательной операции, направления главных ударов могут измениться. Возможны изменения ширины линии фронта. В случае уменьшения ресурсов россиянам придется концентрировать силы на ключевых участках. Но, скорее всего, ключевые направления ударов останутся неизменными.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

