Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

Руслана Заклинская
9 января 2026, 19:29
Президент Владимир Зеленский существенно обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Федоров и Шмыгаль подали в отставку

Главное:

  • Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке
  • Документы поступили на рассмотрение Верховной Рады
  • Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подали заявления об отставке. Документы поступили на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, оба заявления уже официально поступили в парламент и будут рассмотрены народными депутатами в ближайшее время.

Как ранее сообщал народный депутат Ярослав Железняк, голосование за увольнение Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова предварительно запланировано на вторник, 13 января. В то же время уже в среду, 14 января, парламент может рассмотреть вопрос их назначения на новые должности.

Состав Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 января Указ об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Согласно документу, в персональный состав Ставки введены заместитель министра обороны Сергей Боев, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и начальник Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко.

В то же время из состава Ставки выведен Сергей Дейнеко. Указ вступает в силу отныне.

Почему Буданова назначили руководителем ОП - мнение эксперта

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента является сигналом, что Украина не питает иллюзий относительно переговоров с Россией. Теперь любой диалог с врагом будет рассматриваться через призму разведки и гибридной войны.

Также эксперт подчеркнул значение этого шага для международных партнеров, в частности для США. Назначение Буданова демонстрирует Вашингтону, что Украина воспринимает переговоры через призму реальной войны, а не иллюзий.

Кадровые изменения в Кабмине - новости по теме

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Также Зеленский анонсировал, что в ближайшее время состоится смена руководителя Государственной пограничной службы Украины.

3 января президент предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьера и министра энергетики. Он подчеркнул необходимость системной работы для быстрого восстановления энергетики после российских ударов и надеется на поддержку парламента.

Как сообщал Главред, 2 января Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны. В вечернем обращении он пояснил, что изменения в Министерстве обороны направлены на повышение эффективности работы, в частности в сфере дронов и цифровизации государственных процессов.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Кабмин Владимир Зеленский новости Украины Михаил Федоров Денис Шмыгаль




