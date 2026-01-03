Укр
Читать на украинском
Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

Анастасия Заремба
3 января 2026, 09:00
После получения рычагов влияния мы увидим более изощренные, комплексные операции ГУР с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов, считает эксперт.
Буданов, Зеленский
Кирилл Буданов возглавил Офис президента - чего ждать / Коллаж Главред

3 января, по прошествии более чем месяца со дня увольнения Андрея Ермака, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Офиса президента. Им, согласно указу, стал экс-руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а его на должности заменил бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, на что повлияет назначение Буданова руководителем ОП.

Насколько назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента может сказаться на возможностях ГУР МО Украины?

Это никоим образом не повлияет. У Кирилла Буданова есть сильные заместители, каждый из них отвечает за свое направление. Назначение нового руководителя - это скорее технический вопрос, ведь ГУР действует как система: все знают, что делать. Это не первые дни войны - теперь там все отлажено. Поэтому мы, скорее всего, увидим не спад, а наоборот - дальнейшее наращивание возможностей и хорошие результаты.

Назначение Буданова - это прежде всего политическое решение президента. Оно четко показывает приоритеты: вопросы безопасности, разведки и войны в широком смысле остаются ключевыми. ГУР - это не только про фронт, но и про получение информации, специальные операции, диверсии, комплексный подход. Мы неоднократно видели, как подразделения ГУР спасали ситуацию на разных направлениях. Это война в широком смысле слова. И это свидетельствует о том, что для президента вопросы войны и военной политики остаются приоритетными.

Не секрет, что ГУР провел целый ряд успешных специальных операций, имеет источники и контакты в разных кругах, в том числе за рубежом. То есть речь идет не только о России, а в целом о работе по всему миру.

Успешные операции, которые ГУР проводил в разных странах, предусматривали широкую осведомленность. Это непосредственно касается нашей безопасности, ведь ГУР как военная разведка обладает полной картиной ситуации - как в Вооруженных силах, так и в военно-политическом и военно-экономическом измерениях в разных странах мира, в частности среди наших партнеров.

Все это означает усиление президента сразу в двух ключевых направлениях его деятельности: безопасность и оборона, а также внешняя политика и международная деятельность. Именно поэтому я убежден, что фигура Кирилла Алексеевича - или, как его называют бойцы, Командира - однозначно поможет усилить президента в этих двух ключевых сферах. На других направлениях уже работают соответствующие специалисты, которые давно находятся в Офисе президента, и я не думаю, что они оставят свои должности.

В то же время, по моему мнению, специалисты, которые выполняли аналогичную работу в Главном управлении разведки, вместе с Кириллом Алексеевичем постепенно перейдут в политическую плоскость. Это позволит реализовывать наработанные подходы не только на уровне спецслужб, а уже на институциональном уровне - формировать, контролировать и задавать тон государственной политике именно в этих двух ключевых сферах.

Мы видим активизацию операций на территории России, в частности дипстрайки, где задействованы Силы беспилотных систем, СБУ и ГУР. После перехода Буданова в ОП, можем ли мы увидеть что-то принципиально новое?

Обязательно. У нас открываются очень серьезные перспективы. Раньше за сектор безопасности и обороны в ОП отвечал профильный заместитель. Сейчас этим занимаются кадровые военные - в частности, полковник Павел Палиса. После получения рычагов влияния именно на политику, мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом.

Еще один важный вопрос - обмены. Буданов непосредственно занимался этим направлением и присутствовал на некоторых обменах. Как это назначение может повлиять на процесс возвращения пленных?

Это, опять же, о приоритетах президента. Фигура руководителя Офиса президента хоть и весомая, но это не самостоятельный игрок. Это человек, который формирует повестку дня для президента и помогает реализовывать его решения как институции.

Выбор Буданова на эту должность четко демонстрирует: вопрос возвращения наших людей остается одним из главных. Речь идет не только о военнопленных, но и об украинских детях. Этот вопрос не сходит с повестки дня.

Поэтому будут задействованы все ресурсы, все связи и все возможности для того, чтобы вернуть всех украинцев домой.

И напоследок - о переговорном процессе. Учитывая то, что руководитель ОП является непосредственным участником переговоров и контактов между спецслужбами, повлияет ли это назначение Буданова на ход и результаты переговоров с Россией?

Мы очень на это надеемся. Россия использует переговоры не для мира, а как элемент давления - часть гибридной войны. Мы это видим каждый день: недавний удар по Харькову, по другим городам - параллельно с "переговорной риторикой". Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ. Спецслужбы всегда являются обязательными участниками любых переговоров - публичных и непубличных. Речь идет о комплексном подходе: дипломатия, непубличные договоренности, элементы давления, сдерживания, даже шантаж - все то, что является частью работы спецслужб и часто незаметно для широкой публики.

Это сигнал и для наших партнеров, в частности для американцев: мы воспринимаем переговорный процесс через призму реальной войны, а не иллюзий. Именно через фокус ключевой спецслужбы - Главного управления разведки.

О персоне: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса" (2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский ГУР Офис президента Кирилл Буданов Сергей Кузан
