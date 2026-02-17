Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Мужчина узнал себя на портрете из магазина / Коллаж Главред, фото: Reddit

Обычный поход по комиссионному магазину обернулся для 26-летнего жителя штата Мэн (США) Митчелла Кэри неожиданным открытием. Среди старых произведений искусства он заметил рисунок, который выглядел так, будто кто-то изобразил его самого, но за десятилетия до его рождения.

Работа, датированная 1978 годом и подписанная как "оригинал" Криса Каннингема, изображает мужчину с похожей формой лица покупателя, прической и очками. Герой рисунка смотрит вдаль и курит крупную трубку. Сходство оказалось настолько поразительным, что американец поделился своей находкой на форуме Reddit.

Неожиданная находка в комиссионном магазине

По словам мужчины, момент с находкой он запомнил надолго.

"Это было поразительно. Особенно если учесть, какой длины были мои волосы в тот момент", - рассказал он.

Портрет из комиссионного удивил покупателя / Фото: Reddit

Рисунок был обнаружен еще в 2024 году, однако долгое время его новый владелец думал, что это просто забавное совпадение. Лишь спустя два года Кэри решил поделиться историей в интернете.

Портрет мгновенно привлек внимание

Воодушевившись похожими историями, которые набирали популярность на Reddit, мужчина опубликовал фотографию рисунка вместе со своим снимком.

"Рисунок из секонд-хенда, сделанный за 22 года до моего рождения, на котором я изображен в образе угрюмого рыбака", - подписал свой пост американец.

Реакция соцсетей

Комментарии оказались самыми разными. Одни искренне удивлялись совпадению, другие не упустили возможности пошутить.

"Ваше пришествие было предсказано давным-давно. Добро пожаловать, Избранный!" - написал один из пользователей.

Другие обратили внимание на детали образа, советуя мужчине "для полного сходства" отрастить усы.

История получила еще более необычное продолжение. Несмотря на случайность находки, мужчина решил не оставлять рисунок в магазине.

"Я забрал его домой, опасаясь, что если этого не сделаю, меня проклянут. Забавно думать, что у кого-то еще может храниться картина человека, который так же похож на меня", — пошутил американец.

