Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

Овчарка рисует разными красками. Впервые кисть в зубы она взяла в два года.
Австралийская овчарка по кличке Иви семь лет назад взяла кисть в зубы и стала настоящим художником. Она уже нарисовала пять картин, на которых заработала 20 тысяч долларов.
Еще, когда Иви было два года 58-летняя хозяйка Лиза Кайт обучила ее художеству. Так собака сумела изображать свою фантазию различными типами краски: от акварели до акриловых, пишет The Mirror.
"Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы впечатлить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я обучила ее множеству разных трюков", - рассказала хозяйка необычного художника.
Кроме этого, по ее словам, Иви знает все команды, а еще - сортирует белье, снимает с хозяйки куртку, вытирает лапы и помещает монеты в копилку. В целом, список знакомых собаке команд занимает две страницы.
И что самое интересное - хозяйка не художница.
Напомним, ранее в Индии бродячая собака спасла брошенного младенца. Кроху выбросили еще с пуповиной и она могла замерзнуть, однако собака вместе со своими щенками обогрела дитя.
А вот в Херсонской области с собаками произошел душераздирающий случай. Там неадекват зашел в двор к соседке и расстрелял сразу троих псов. Он якобы отомстил за своего питомца, которого они загрызли.
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