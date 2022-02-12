Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

Овчарка Иви рисует картины / instagram.com/ivykitetheaussie

Австралийская овчарка по кличке Иви семь лет назад взяла кисть в зубы и стала настоящим художником. Она уже нарисовала пять картин, на которых заработала 20 тысяч долларов.

Еще, когда Иви было два года 58-летняя хозяйка Лиза Кайт обучила ее художеству. Так собака сумела изображать свою фантазию различными типами краски: от акварели до акриловых, пишет The Mirror.

"Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы впечатлить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я обучила ее множеству разных трюков", - рассказала хозяйка необычного художника.

Кроме этого, по ее словам, Иви знает все команды, а еще - сортирует белье, снимает с хозяйки куртку, вытирает лапы и помещает монеты в копилку. В целом, список знакомых собаке команд занимает две страницы.

И что самое интересное - хозяйка не художница.

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Овчарка Иви рисует картины / instagram.com/ivykitetheaussie

Напомним, ранее в Индии бродячая собака спасла брошенного младенца. Кроху выбросили еще с пуповиной и она могла замерзнуть, однако собака вместе со своими щенками обогрела дитя.

А вот в Херсонской области с собаками произошел душераздирающий случай. Там неадекват зашел в двор к соседке и расстрелял сразу троих псов. Он якобы отомстил за своего питомца, которого они загрызли.

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